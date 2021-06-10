Русских могут наказать за Белоруссию. Европарламент предложил новые санкции

Русских могут наказать за посадку самолёта Ryanair в Белоруссии. Европарламент предложил изучить "роль России" в данном инциденте и ввести новые санкции против граждан страны.

Соответствующее предложение содержится в резолюции Европарламента. Евродепутаты предлагают ввести санкции против русских, если они окажутся "замешаны" в громком деле.

Расследование должно изучить возможную роль России в этом инциденте. Любой гражданин России, прямо или косвенно замешанный в этой операции, должен попасть под санкции, - говорится в документе.

Резолюция также осуждает Россию за то, что она оказывает финансовую и политическую поддержку "режиму Лукашенко".

Отметим, что резолюции Европарламента не обязательны к исполнению, они носят рекомендательный характер. Примечательно, что ранее с идеей ввести санкции против России из-за инцидента в Минске выступили власти Великобритании. Они предложили ввести ограничения в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Ямал - Европа".

Президент России Владимир Путин опроверг причастность русских спецслужб к инциденту в Минске. Он также заявил, что руководство НАТО "в опасности", если настолько не разбирается в ситуации, что обвиняет Россию в причастности к посадке самолёта Ryanair в Белоруссии.