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Русских могут наказать за Белоруссию. Европарламент предложил новые санкции
10 июня 2021, 00:55 • 50 • Политика
Русских могут наказать за посадку самолёта Ryanair в Белоруссии. Европарламент предложил изучить "роль России" в данном инциденте и ввести новые санкции против граждан страны.
Соответствующее предложение содержится в резолюции Европарламента. Евродепутаты предлагают ввести санкции против русских, если они окажутся "замешаны" в громком деле.
Резолюция также осуждает Россию за то, что она оказывает финансовую и политическую поддержку "режиму Лукашенко".
Отметим, что резолюции Европарламента не обязательны к исполнению, они носят рекомендательный характер. Примечательно, что ранее с идеей ввести санкции против России из-за инцидента в Минске выступили власти Великобритании. Они предложили ввести ограничения в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Ямал - Европа".
Президент России Владимир Путин опроверг причастность русских спецслужб к инциденту в Минске. Он также заявил, что руководство НАТО "в опасности", если настолько не разбирается в ситуации, что обвиняет Россию в причастности к посадке самолёта Ryanair в Белоруссии.
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