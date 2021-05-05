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Русских миротворцев призвали бомбить на параде Победы. Политолог выставил встречное требование
05 мая 2021, 02:15 • 59 • Политика
Азербайджанский эксперт Фуад Аббасов призвал бомбить русских миротворцев на параде Победы. Политолог выставил встречное требование - привлечь Аббасова за экстремизм.
9 мая на аэродроме Степанакерта пройдёт торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Победы, в котором примут участие русские миротворцы. Азербайджанский журналист, политолог и блогер Фуад Аббасов заявил о необходимости ударить по ним из установок "Град", "чтоб больше такого не повторяли".
Известный политолог Владимир Корнилов, в свою очередь, предложил проинформировать правоохранительные органы Азербайджана и потребовать наказать журналиста за призывы к экстремизму. А если он не находится на территории Азербайджана, то подать заявление в Интерпол.
Политолог добавил, что подобные радикальные выпады происходили и раньше, когда вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе был в самом разгаре. И не всегда авторы экстремистских постов находились в Азербайджане или в Армении.
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