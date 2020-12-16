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Русских космонавтов пытались оболгать. На защиту встали британцы: "Легендарные ребята!"

16 декабря 2020, 12:50  •  143 • В мире
Русских космонавтов пытались оболгать. Британский таблоид опубликовал статью о том, как исследователи внеземного пространства тайком проносили в ракету и на МКС алкоголь. На защиту встали британцы. "Легендарные ребята!" - пишут они о русских в комментариях.
Британское издание Daily Mail рассказало читателям, что русские космонавты - "контрабандисты". В статье приводятся примеры, как в книгах вырезались страницы, чтобы спрятать бутылку с алкоголем. Другой экипаж якобы переклеивал этикетки на ёмкостях, третий - худел перед запуском, чтобы эти бутылки скрыть в скафандрах.
Журналисты напомнили, что на МКС алкоголь находится под строжайшим запретом, так как этанол - очень летучее вещество и может вызвать фатальные проблемы на станции.
Читатели не слишком поверили источникам таблоида, предположив, что в очередной раз русских космонавтов пытались оболгать. Британцы встали на защиту, засыпав героев комплиментами.
"Легендарные ребята", - пишет Westcoastdriver.
"Разве можно побывать в космосе и не пропустить по маленькой?" - недоумевает Peterofthebrowns.
"Я бы и с пойлом лететь не решился. Даже представить себе не могу, насколько это страшно", - признаётся Cannotremainsilent.
"Бред какой-то", - считает Tino.
"Это вождение в нетрезвом виде на невиданной высоте", - сыронизировал Discord.
"С другой стороны, никто не остановит и не попросит дыхнуть", - ответил ему Manc22.
"Вот тебе и русские! Нельзя не восхититься их изобретательностью", - отметил Alsocurious.
"Для русских в космос слетать - как для нас на автобусе прокатиться. Вот насколько они нас обставили!" - напомнил No Way Pal.
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