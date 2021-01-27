Русских хотят видеть в Страсбурге. Украинская провокация наткнулась на решение из ПАСЕ

В ПАСЕ рекомендовали подтвердить полномочия делегации из России. Как сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации Леонид Слуцкий, соответствующее решение озвучил комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу.

По его словам, ни одна предлагаемая украинцами поправка не была поддержана.

Слуцкий выразил надежду, что и в дальнейшей работе ПАСЕ будет придерживаться конструктивного подхода.

Напомним, что в первый же день работы сессии глава делегации Украины Мария Мезенцева выступила с призывом оспорить по существу полномочия делегации России.

В ходе голосования по правилам процедуры многие из участников сессии поддержали этот призыв.

Тогда в российской делегации заявили, что покинут Страсбург и не будут участвовать в сессии, напоминает РИА Новости.

В свою очередь, глава российской делегации вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, оценивая работу мониторингового комитета ПАСЕ, напомнил, что любые выдвинутые нам условия неприемлемы.

"Никакие ограничения прав нашей делегации не пройдут. Комитет не поддержал никакие поправки", - добавил он в беседе с ТАСС.