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Русских хотят натравить на Китай? Вавилов назвал "адептов" поимённо

06 февраля 2022, 23:30  •  114 • Политика
Китаевед Николай Вавилов в своём телеграм-канале объяснил начавшуюся серию антикитайских высказываний.
Машина пропаганды запущена не только против России, но и против Китая: Запад прибегнул к известным информационным манипуляциям. Об этом в своём телеграм-канале сообщил китаевед Николай Вавилов.
Эксперт отметил, что аналогичную тактику использовали украинские СМИ против России в 2014 году. Целью информационных вбросов тогда была дискредитация русских военных, а также ослабление боевого духа. Нечто подобное происходит и сейчас.
Вавилов отмечает, что на фоне обострения ситуации и наращивания поставок вооружений на Украину со стороны Запада в СМИ, которые позиционируют себя как независимые, усилилась антикитайская повестка, "оперирующая откровенно ложной информацией, а также апеллирующая к эмоциям и имеющая все признаки военной пропаганды".
"Целью таких действий в 2014 году фактически было ослабление боевого духа, сил, задействованных со стороны России на данном направлении, сдерживание России от более решительных действий и концентрации максимального объёма сил на фоне возможного возникновения "Восточного фронта" - "китайской угрозы". Этот фактор регулярно используется странами Запада для ослабления активной позиции России, деконцентрации усилий - создания "ложной цели", "мнимого врага", - напомнил Вавилов.
Он указал, что сейчас подобная тактика наблюдается в оценках оппозиционных представителей, в числе которых Яшин, Милов, Шевченко, Сёмин и другие.
"Широкий охват на коротком отрезке времени, стандартность и однотипность использованных аргументов и их низкая реальная объективная значимость говорят о скоординированной и финансируемой информационной кампании", - пояснил специалист по Китаю.
По его мнению, целью фейковых заявлений, апеллирующих к эмоциям, а не к здравому смыслу, является снижение решимости военно-политического руководства России в достижении своих интересов в возможных событиях.
А также для того, чтобы "понизить боевой дух войск и создать в российском обществе протестную активность, затрудняющую реализацию поставленных военно-политических целей", - полагает эксперт.

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