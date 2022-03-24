Русских, как и русский газ, можно запретить, но заменить невозможно

Мировая культура не может считаться культурой без России. Это невозможно, господа!

В августе 2020 года Госдепартамент США выпустил специальный отчёт на 78 страницах под названием «Основы дезинформационной экосистемы и пропаганда России». Отчёт был разослан в информационные европейские агентства для изучения и разработки на его основе дезинформационных технологий.

Метод предлагался уже испытанный в США во время антитрамповской кампании. Это так называемая call-out culture – форма ментального уничтожения противника, при которой человек или определённая группа лишаются поддержки и подвергаются шельмованию в социальных и/или профессиональных сообществах как в онлайн-среде и социальных медиа, так и в реальном мире («культура отмены»).

И в феврале 2022 года миру явилась пандемия русофобии, основанная на методе отмены. «Отменили» Достоевского, Чайковского, Гагарина, «отменили» всё русское, даже бефстроганов убрали из ресторанных меню.

В скорбные европейские мозги, ослабленные ковидом, пфайзером и модерной, начали вкладывать новую псевдореальность: русские – зло, всё зло от русских, русские продуцируют зло, держите социальную дистанцию, избегайте общения, отрицайте, клеймите, угрожайте…

Часть общества на это реагирует. Люди слушают, впитывают, действуют... Европейский медиаконтент разделился на русофобо-скептиков и русофобо-истероидов.

Основанная в начале ХХ века Русская консерватория им. Рахманинова в Париже, пережившая гитлеровскую оккупацию, капитулировала в первую же неделю. Теперь это просто консерватория Рахманинова, а некоторые нечистые на руку нашёптывают: «Рахманинов имел татарские корни, так пусть это будет Татарская консерватория». Ну а что: «Грабь во время пожара» – гласит китайская стратагема. Почему бы не отщипнуть от великой культуры?

Однако, как и энергоресурсы из России, великую культуру можно запретить, но невозможно заменить.

11 марта в «Фигаро» вышла статья Жан-Кристофа Бюиссона «Да здравствует Россия как бы то ни было!». Ошалевший от американских методов образованный автор резонно замечает: мировая культура не может считаться культурой без России. Это невозможно, господа! Опомнитесь!

Сеголен Руаяль – министр и бывший кандидат в президенты Франции, получившая образование в лучших частных французских школах, резонно замечает, что заменить великих русских американо-украинскими поскакушками невозможно. Европейцам нравится Анна Каренина, а не раскрашенные картинки.

Однако все медийные площадки заняты скакунами от русофобии, транслирующими одно и то же: кто не скачет, тот за русских, тот пособник диктаторов, враг демократии, изгой, пария…

Даже если русские правы, даже если ложь разоблачена, как это было, например, с якобы погибшими украинскими военными с острова Змеиный, которые оказались в Севастополе живыми и здоровыми, истеричные послания обществу идут скопом.

Подаваемая западному обывателю хроника событий на Украине – это безудержная ложь с абсолютным запретом на её опровержение. Однако небывалая информационная агрессия начинает давать обратный эффект даже у травоядной публики, готовой поверить во всё, что изрыгают СМИ.

Ролики Анн-Лоран Боннель, французской журналистки в Донбассе, набирают всё больше просмотров, её приглашают на все относительно независимые площадки, люди хотят слышать альтернативное мнение, у них вырабатывается коллективный иммунитет на лицензированное враньё.

Французов условно можно размежевать на ястребов-русофобов (их мало, но у них «почта, телеграф и банки»), бесправных травоядных – их большинство и французских патриотов-русофилов, но возможности последних крайне ограничены.

Между тем, судя по обилию лихорадочных прогнозов «скорого конца России», «падения дома Путина», истошным выкрикам «весь мир против вас», дела у России идут хорошо. А время творцов фейков заканчивается, закончится и кредит доверия к ним. Всё-таки русские с вилами не ворвались в Кремль и не возвели на царствие Мишу Ходорковского как гаранта демократии.

Есть и обратная сторона лжи. Кто с ложью придёт – от лжи и погибнет. У производителей русофобии одна лаборатория. Изготовлением антироссийских фейков занимаются те же «кремлеведы». Их предсказания основаны на всё тех же фальшивых данных, на фантазмах.

Нейтральная некогда Швейцария только за одну неделю потеряла более 150 миллиардов евро, потому что поверила брюссельским бюрократам в том, что капитуляция России не за горами, что некое олигархическое и преданное Америке лобби в Москве вот-вот отправит Путина в Гаагский трибунал. До нас доходят отголоски разгорающихся в европейской семье перепалок, имеющих шанс закончиться поножовщиной.

Удушающие санкции душат европейских же налогоплательщиков, душат избирателей. А вместо того, чтобы межевать русские земли, как мечталось, у европейских политиков теперь новая забота – надо как-то рублей заработать, чтобы российские нефть и газ купить. Коробейники же с предложениями о покупке газа не стоят в очередь; они попрятались и не отвечают на звонки.