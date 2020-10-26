Русских и американцев продолжают сталкивать лбами в Сирии: "Су-35 перехватил ещё один F-35"

Эпизоды, когда американцы и русские вступали в дорожные стычки в Сирии, не раз становились ключевыми темами для СМИ, отслеживающих сирийскую тематику. Не исключено, что конфронтация русских и американцев в САР явно кому-то выгодна.

К тому же происходит активная информационная накачка. Так, на западе Идлиба очевидцы, заметившие русский Су-35, моментально понесли в соцсети и СМИ информацию, будто "суперперехватчик" был поднят для перехвата F-35.

Как сообщает "Авиа.про", полёт российского боевого самолёта был сравнительно непродолжительным, что может означать, что "неизвестный противник предпочёл ретироваться".

В Сети пролёт российского борта восприняли как сигнал к тому, что американцы вновь начинают провоцировать русских. Хотя объективно официальных подтверждений тому нет.

"В небе над Идлибом появился Су-35. Возможно, американцы вновь решили начать приставать к САА или русским", - отметил один из пользователей в Twitter и опубликовал фото российского боевого самолёта над сирийским Идлибом.

Журналисты, в свою очередь, продолжая конспирологию очевидцев, подогревают тему намёками.

"С авиабазы Хмеймим эти боевые самолёты поднимаются достаточно редко - чаще всего для перехвата каких-либо воздушных целей, появляющихся в непосредственной близости от российского военного аэродрома, что после серии столкновений между российскими и американскими военными вполне может являться провокацией США", - говорится в публикации.