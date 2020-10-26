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Русских и американцев продолжают сталкивать лбами в Сирии: "Су-35 перехватил ещё один F-35"

26 октября 2020, 17:30  •  45 • В мире
Противостояние русских и американцев в Сирии в СМИ превозносят с явным политическим подтекстом, мол, накал агрессии нарастает. Так, очевидцы, заметив в небе над Идлибом Су-35, заподозрили, что русский перехватчик появился не просто так, а для мониторинга американского F-35. И свои опасения высказали журналистам.
Эпизоды, когда американцы и русские вступали в дорожные стычки в Сирии, не раз становились ключевыми темами для СМИ, отслеживающих сирийскую тематику. Не исключено, что конфронтация русских и американцев в САР явно кому-то выгодна.
К тому же происходит активная информационная накачка. Так, на западе Идлиба очевидцы, заметившие русский Су-35, моментально понесли в соцсети и СМИ информацию, будто "суперперехватчик" был поднят для перехвата F-35.
Как сообщает "Авиа.про", полёт российского боевого самолёта был сравнительно непродолжительным, что может означать, что "неизвестный противник предпочёл ретироваться".
В Сети пролёт российского борта восприняли как сигнал к тому, что американцы вновь начинают провоцировать русских. Хотя объективно официальных подтверждений тому нет.
"В небе над Идлибом появился Су-35. Возможно, американцы вновь решили начать приставать к САА или русским", - отметил один из пользователей в Twitter и опубликовал фото российского боевого самолёта над сирийским Идлибом.
Журналисты, в свою очередь, продолжая конспирологию очевидцев, подогревают тему намёками.
"С авиабазы Хмеймим эти боевые самолёты поднимаются достаточно редко - чаще всего для перехвата каких-либо воздушных целей, появляющихся в непосредственной близости от российского военного аэродрома, что после серии столкновений между российскими и американскими военными вполне может являться провокацией США", - говорится в публикации.

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