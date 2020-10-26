|
Русских и американцев продолжают сталкивать лбами в Сирии: "Су-35 перехватил ещё один F-35"
26 октября 2020, 17:30 • 45 • В мире
Противостояние русских и американцев в Сирии в СМИ превозносят с явным политическим подтекстом, мол, накал агрессии нарастает. Так, очевидцы, заметив в небе над Идлибом Су-35, заподозрили, что русский перехватчик появился не просто так, а для мониторинга американского F-35. И свои опасения высказали журналистам.
Эпизоды, когда американцы и русские вступали в дорожные стычки в Сирии, не раз становились ключевыми темами для СМИ, отслеживающих сирийскую тематику. Не исключено, что конфронтация русских и американцев в САР явно кому-то выгодна.
К тому же происходит активная информационная накачка. Так, на западе Идлиба очевидцы, заметившие русский Су-35, моментально понесли в соцсети и СМИ информацию, будто "суперперехватчик" был поднят для перехвата F-35.
Как сообщает "Авиа.про", полёт российского боевого самолёта был сравнительно непродолжительным, что может означать, что "неизвестный противник предпочёл ретироваться".
В Сети пролёт российского борта восприняли как сигнал к тому, что американцы вновь начинают провоцировать русских. Хотя объективно официальных подтверждений тому нет.
"В небе над Идлибом появился Су-35. Возможно, американцы вновь решили начать приставать к САА или русским", - отметил один из пользователей в Twitter и опубликовал фото российского боевого самолёта над сирийским Идлибом.
Журналисты, в свою очередь, продолжая конспирологию очевидцев, подогревают тему намёками.
"С авиабазы Хмеймим эти боевые самолёты поднимаются достаточно редко - чаще всего для перехвата каких-либо воздушных целей, появляющихся в непосредственной близости от российского военного аэродрома, что после серии столкновений между российскими и американскими военными вполне может являться провокацией США", - говорится в публикации.
45
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 октября 2020, 14:55
|
21 октября 2020, 00:55
|
20 октября 2020, 02:00
|
22 октября 2020, 05:20
|
25 октября 2020, 04:50
|
24 октября 2020, 06:50
|
24 октября 2020, 14:10