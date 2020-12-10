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Русских дипломатов в Гааге обвинили без доказательств: Посольство России в Нидерландах дало ответ
10 декабря 2020, 23:55 • 24 • Политика
Посольство России ответило на высылку двух дипломатов из Нидерландов. МИД Нидерландов не предоставил никаких доказательств вины дипломатов. В связи с этим российская сторона предпримет ответные меры.
Российское посольство в Нидерландах отреагировало на обвинение двух сотрудников диппредставительства в шпионаже. Официальное заявление озвучила пресс-служба посольства в Гааге.
В российском представительстве подтвердили, что получили от МИД Нидерландов дипломатическую ноту об объявлении двух сотрудников посольства персонами нон грата. В качестве причины названа деятельность, несовместимая с их дипломатическим статусом.
Подчёркивается, что МИД Нидерландов не предоставил никаких доказательств какой-либо противозаконной деятельности. Также в посольстве заявили, что российская сторона предпримет ответные меры.
Напомним, что Нидерланды обвинили двух сотрудников российского посольства в Гааге в том, что они являются кадровыми офицерами Службы внешней разведки России, которые якобы собирали сведения о высоких технологиях. Под высокими технологиями в Нидерландах подразумевают разработки в области искусственного интеллекта, полупроводников и нанотехнологий.
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