Русских дипломатов в Гааге обвинили без доказательств: Посольство России в Нидерландах дало ответ

Российское посольство в Нидерландах отреагировало на обвинение двух сотрудников диппредставительства в шпионаже. Официальное заявление озвучила пресс-служба посольства в Гааге.

В российском представительстве подтвердили, что получили от МИД Нидерландов дипломатическую ноту об объявлении двух сотрудников посольства персонами нон грата. В качестве причины названа деятельность, несовместимая с их дипломатическим статусом.

Подчёркивается, что МИД Нидерландов не предоставил никаких доказательств какой-либо противозаконной деятельности. Также в посольстве заявили, что российская сторона предпримет ответные меры.

Напомним, что Нидерланды обвинили двух сотрудников российского посольства в Гааге в том, что они являются кадровыми офицерами Службы внешней разведки России, которые якобы собирали сведения о высоких технологиях. Под высокими технологиями в Нидерландах подразумевают разработки в области искусственного интеллекта, полупроводников и нанотехнологий.