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Русских делают мишенью: За запрет "Миротворца" выступил митрополит Иларион
21 февраля 2021, 17:30 • 148 • Политика
Митрополит Иларион выступил за запрет скандального украинского сайта "Миротворец", который регулярно выкладывает личные данные "неугодных" Киеву людей. По словам иерарха, данный ресурс делает мишенью не только оппозиционно настроенных украинцев, но и русских.
Так председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Русской Православной Церкви митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) прокомментировал недавнюю резолюцию Европарламента, в которой содержался призыв к украинским властям закрыть данный портал.
Он отметил, что, вопреки своему названию, "Миротворец" занимается не укреплением мира, а разжиганием вражды. Его цель - натравить одну часть общества на другую.
Отметим, что сайт "Миротворец", созданный на Украине вскоре после госпереворота в 2014 году, уже неоднократно вызывал вопросы у европейских политиков. Данный ресурс специализируется на том, что добывает личные данные людей незаконным способом (например, с помощью кибератак), а после открыто публикует их. Жертвами "Миротворца" обычно становятся люди, которые посещали Крым после 2014 года, или критиковали украинские власти.
Правозащитники считают, что скандальный ресурс косвенно виновен в смерти украинского оппозиционного журналиста Олеся Бузины, который был убит вскоре после того, как его домашний адрес был опубликован на "Миротворце".
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