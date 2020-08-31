Русских будет не остановить: Военный эксперт предостерёг США от безрассудной блокады

Военный эксперт Юрий Кнутов, заведующий Музеем войск ПВО, в комментарии для Baltnews спрогнозировал последствия возможной морской блокады РФ.

Недавно американский ветеран ВМС Брэдфорд Дисмьюкс выразил мнение, что российские силы в настоящее время находятся в уязвимом положении на море ввиду своей зависимости от доступа к водным путям, который может быть ограничен странами НАТО, в том числе Турцией и Данией.

Собеседник агентства, однако, предостерёг Вашингтон от подобных шагов. Он подчеркнул, что это чревато опасными последствиями.

Морская блокада будет означать начало войны со всеми вытекающими последствиями и с применением сил ядерного сдерживания, - подчеркнул он.

Эксперт заметил, что в этом потенциальном противостоянии США могут оказаться далеко не в сильной позиции, поскольку на вооружении у ВС России имеются, например, новейшие противокорабельные ракеты.