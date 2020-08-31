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Русских будет не остановить: Военный эксперт предостерёг США от безрассудной блокады
31 августа 2020, 20:20 • 20 • Политика
Вашингтон предостерегли от безрассудства. Так, военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя слова американского ветерана о якобы уязвимости сил РФ на море, заметил, что "морская блокада России будет означать начало войны". Между тем в этом потенциальном противостоянии США могут оказаться далеко не в сильной позиции, подчеркнул он.
Военный эксперт Юрий Кнутов, заведующий Музеем войск ПВО, в комментарии для Baltnews спрогнозировал последствия возможной морской блокады РФ.
Недавно американский ветеран ВМС Брэдфорд Дисмьюкс выразил мнение, что российские силы в настоящее время находятся в уязвимом положении на море ввиду своей зависимости от доступа к водным путям, который может быть ограничен странами НАТО, в том числе Турцией и Данией.
Собеседник агентства, однако, предостерёг Вашингтон от подобных шагов. Он подчеркнул, что это чревато опасными последствиями.
Эксперт заметил, что в этом потенциальном противостоянии США могут оказаться далеко не в сильной позиции, поскольку на вооружении у ВС России имеются, например, новейшие противокорабельные ракеты.
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