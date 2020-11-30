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Русских бить "с позиции силы": В Еврокомиссии утверждают скандальный документ с оглядкой на США

30 ноября 2020, 22:50  •  48 • Политика
Скандальный документ - свою версию "акта Магнитского" с оглядкой на США в Евросоюзе планируют утвердить в "ближайшее время". О документе ранее заявляла Урсула фон дер Ляйен - экс-министр обороны Германии, призывавшая говорить с русскими "с позиции силы". Позже ещё одна министр говорила о том же самом и получила жёсткий ответ от Сергея Шойгу.
В ближайшее время Евросоюз намерен утвердить свой "акт Магнитского", который, в целом, должен повторить меры, принятые ранее США в отношении России. Речь идёт о пакете санкций, сообщил представитель Еврокомиссии в беседе с журналистами в понедельник, 30 ноября.
"Мы ждём, на данный момент он обсуждается в Совете ЕС, - сказал собеседник прессы. - Делается всё возможное, чтобы он был утверждён в ближайшее время".
Следует отметить, что сюрпризов в сказанном нет. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее уже заявляла, что подобный документ разрабатывается в ЕС. Добавим также, что Урсула фон дер Ляйен - та самая бывший министр обороны Германии, которая предлагала говорить с Россией с позиции силы. После неё подобное заявление сделала новый министр обороны Германии - Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Российский глава оборонного ведомства Сергей Шойгу в ответ сравнил министра с "избалованной школьницей", а также напомнил, какой была его реакция на слова Урсулы фон дер Ляйен.
"Это уже вторая министр обороны, которая сказала, что с Россией надо разговаривать с позиции силы. Первой, когда так было сказано, я предложил у дедушки всё-таки спросить, каково это - с нами разговаривать с позиции силы", - подчеркнул министр.
Напомним, "акт Магнитского" используется США для утверждения санкций в отношении российских граждан. Документ признан одним из инструментов для политических манипуляций.

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