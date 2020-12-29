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Русский эмигрант продал Rolex и пожертвовал деньги ВСУ: "Эта новость повергла меня в шок..."

29 декабря 2020, 16:10  •  78 • Политика
На Украине при участии журналиста Романа Цимбалюка разгоняют пост о том, что некий русский эмигрант продал Rolex и пожертвовал деньги ВСУ. Имя дарителя не называется, однако сенсация уже "продана". "Эта новость повергла меня в шок..." - пишет, например, Анна Домбровская, продолжая виртуальную войну с Россией.
Пока украинские генералы прощаются сразу с шестью областями страны, анонсируя проект "Новороссия", часть общества соседнего государства продолжает вести виртуальную войну с Россией. Так, журналист Анна Домбровская решила подстегнуть работу по сбору пожертвований в пользу "украинских военных медиков" легендой о некоем русском эмигранте, который продал Rolex за $6000, а деньги передал в помощь ВСУ.
Анна Домбровская говорит, что сумма для её команды огромная:
"Честно говоря, эта новость повергла меня в шок! Я очень надеялась, что на мой пост откликнутся все, у кого есть возможность поддержать наших медиков на передовой, но я не ожидала такого отклика!" - пишет журналистка в социальной сети Facebook. А спустя несколько дней её пост на личной странице дублирует уже Роман Цимбалюк - украинский журналист, давно живущий в России и воюющий теперь и против Москвы, и против Киева. Так, в последнем своём ролике на YouTube он размышлял, нужно ли сажать в тюрьму президента Украины Владимира Зеленского.
Легенда выглядела бы сенсационной новостью, если бы не одно но. Неясно, кто этот русский эмигрант. Но понятно, что постом Домбровская решила сделать рекламу. Мол, если уж русские платят, то и вам, украинцам, нужно делать всё для поддержки ВСУ. К своей записи журналистка прикрепила рандомную картинку с мужчиной в дорогих часах, честно признавшись: "Фото взято из интернета для иллюстрации и дополнительной мотивации".

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