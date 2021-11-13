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Русские готовятся к войне? Баранец объяснил: "Не сегодня-завтра Путин с Шойгу ворвутся"

13 ноября 2021, 03:20  •  94 • Политика
В издании Bloomberg заявили, что Россия якобы может вторгнуться на Украину. Новость о предстоящей "войне" не удивила военного обозревателя Виктора Баранца: он пояснил, что это нормальная для США политика - пугать Европу тем, что "не сегодня-завтра Путин с Шойгу ворвутся на танковой дивизии".
В США снова выразили опасения по поводу возможного "вторжения" России на Украину. Как сообщает агентство Bloomberg, опираясь на данные неназванных источников, американские чиновники поделились своими предположениями с европейскими коллегами. Якобы Москва "может рассматривать такую возможность".
Причина подобных публикаций, по мнению военного обозревателя "КП" и ведущего Радио "КП", полковника в отставке Виктора Баранца, в том, что американцы "страшно, страшно боятся" разрозненного отношения Европы к России. А в Европе, добавил Баранец в беседе с Царьградом, действительно по-разному относятся к России, и многие - вполне положительно:
А вы знаете, из некоторых столиц раздаётся призыв: давайте перестроим отношения с Россией, давайте закончим эту холодную войну. Вот этого американцы страшно боятся. Им нужно, чтобы Европа постоянно свои зубы оскаливала против России. А Россией надо пугать, мол, не сегодня-завтра Путин с Шойгу на танковой дивизии ворвутся в Европу.
Эта дешёвая примитивная пропаганда уже давно приелась Старому Свету, отметил журналист. "Антироссийская ложь, антироссийская пропаганда, запугивание мира и Европы мнимой российской военной угрозой - это любимая, но уже давно потрёпанная и стёртая карта американцев", - пояснил Баранец.
И, забрасывая вот такую ложь, вот такую брехню, Соединённые Штаты Америки совершенно очевидно преследуют одну цель: попрочнее держать Европу в своём американском наморднике,
- убеждён наш собеседник.
Но сколько бы американская пропаганда ни пыталась застращать мир антироссийской ложью, победит всё равно правда, подчеркнул военный.

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