Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Под предлогом «стабильности»: почему США не собираются возвращать северо-восток ...
Восемнадцать украинских пожарных тушили два часа лес в зоне отчуждения под Черно...
Климкин заявил о необходимости остановить Россию
Нарушил авторские права: Twitter "наказал" Трампа удалением поста с са...
Главная / Политика

Русские журналисты обвинили Порошенко в пренебрежении свободой слова

18 февраля 2019, 09:54  •  144 • Политика
Союз журналистов России обвинил в пренебрежении свободой слова президента Украины Петра Порошенко, который отказывается общаться с представителями русских СМИ.
Действующий президент Украины Петр Порошенко пренебрегает свободой слова. Об этом журналистам заявил секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир.
Напомним, ранее глава украинского государства посетил Мюнхенскую конференцию по безопасности. Однако он наотрез отказался общаться с российскими журналистами, потребовав от них сначала "извиниться" перед Киевом.
Отметим, что это не первый демарш Порошенко в отношении представителей СМИ. У него также зафиксированы проблемы с общением и с электоратом на Украине, который не стесняется задавать политику крайне неудобные вопросы.
Как заявили РИА Новости в СЖР, украинские власти регулярно демонстрируют тотальное пренебрежение свободой слова. В то же время Киев постоянно говорит о приверженности "общеевропейским ценностям", в состав которых свобода слова и входит. Именно поэтому Петр Порошенко ничем не отличается от остальных украинских политиков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


144
Источник
Похожие новости
17 февраля 2019, 17:39
Трамп выводит террористов-европейцев "из-под удара": В Совфеде отреагировали на угрозу США отпустить 800 боевиков ИГ
18 февраля 2019, 03:24
"Добротная провокация": Дипломаты о появлении флага России на соборе в Солсбери
17 февраля 2019, 17:39
"Петров и Боширов возвращаются": на Солсберийском соборе вывесили огромный российский флаг
Загрузка...
18 февраля 2019, 06:39
Британия попала в сложную ситуацию после требования Трампа - принять у себя сотни игиловцев. История беременной Шамимы Бегум
17 февраля 2019, 14:24
Трамп угрожает Европе отпустить сирийских боевиков и ставит свои условия
18 февраля 2019, 00:09
Путин и Эрдоган дадут старт российско-турецкому Году культуры и туризма в апреле - Ушаков
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 февраля 2019, 23:24
Порошенко устраняет Тимошенко
17 февраля 2019, 04:39
"Его просто выкинут из окна": Климкин сообщил, что сделают с президентом, который пойдет "на уступки Москве"
12 февраля 2019, 01:09
Терпение лопнуло: Россия и Иран отказались от доллара
16 февраля 2019, 15:39
Меркель осадила желающих вводить санкции против России
14 февраля 2019, 08:24
"Не воняли бы некоторые на весь мир, никто бы вас и не заметил": В Эстонии пожаловалась, что Россия "по запаху издалека чувствует мягких и пушистых"
15 февраля 2019, 10:09
«Держите по пакетику»: как в Ростове-на-Дону полицейские заставляли граждан признаваться в хранении наркотиков
13 февраля 2019, 09:39
"Верните Крым": США поставили России в СБ ООН ультиматум по санкциям
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.