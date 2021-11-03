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Русские желчные, а Зеленский - молодец: Украинский министр выдвинул обвинение России
03 ноября 2021, 19:15 • 15 • Политика
Украинский министр Кулеба выдвинул очередное обвинение России. Для короткого пересказа эмоциональной речи достаточно пяти слов: русские желчные, а Зеленский - молодец.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выдвинул России очередное обвинение. На этот раз мы виновны в "разбрызгивании желчи", чтобы дискредитировать Киев на конференции ООН в Глазго. Лидеры стран мира, напомним, собрались здесь, чтобы обсудить вопросы изменения климата.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на конференцию, однако во вторник, 2 ноября, попасть на сессию не смог. Хотя модератор события экс-госсекретарь США, специальный представитель по вопросам климата Джон Керри предполагал, что украинский лидер в зале будет и даже давал ему слово. Но... не докричался. Кулеба считает, что организаторы просто не предупредили украинскую делегацию о графике, поэтому Зеленского не оказалось в зале в нужное время. А Россия виновна в том, что наши журналисты устроили скандал из-за отсутствия Зеленского, считает Кулеба:
- написал министр в Facebook, в завершение и вовсе заявив, что "ничего такого не было". Чего ничего? Вопрос открытый.
Пропуск главной сессии, с точки зрения Кулебы, нормальный инцидент. Такие моменты случаются, мол, говорить вообще не о чем. Давайте лучше обсудим русских, ведь они снова неправы...
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