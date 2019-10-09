Русские ждут объяснений: Москва поставила условие США после скандала с депутатом

Депутаты Госдумы не будут посещать США. Все командировки приостановлены до тех пор, пока американские власти не принесут извинения и объяснения после инцидента с Ингой Юмашевой. Напомним, Юмашеву сначала допросили в аэропорту Нью-Йорка, а затем сотрудник ФБР еще и рекомендовал ей проследовать с ним на личную беседу. Причем вопросы задавались неуместные, о чем сообщали депутат и российские дипломаты.

О решении приостановить командировки российских депутатов в США в среду, 9 октября, сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.

"В связи с ситуацией, которая сложилась во время визита депутата Госдумы Инги Юмашевой в США, поездки в США со стороны депутатского корпуса будут приостановлены", - говорится в сообщении Кашеваровой.

В ближайшее время в США должен был лететь Анатолий Аксаков - глава комитета Госдумы по финансовому рынку. Как раз его визит и отменен одним из первых. От американских властей Россия ждет конкретных объяснений. Например, почему Инга Юмашева вынуждена была час провести на допросе в аэропорту. Извинения также должны стать обязательным условием продолжения визитов наших представителей в Штаты.

Что произошло с Ингой Юмашевой?

Американские политические силы используют антироссийскую тематику для внутренней борьбы. Как заявила в комментарии Царьграду депутат Инга Юмашева, которую по прилете в Нью-Йорк полтора часа допрашивали представители ФБР, простые американцы хорошо относятся к России, а в политических кругах настроения по отношению к нашей стране используются для борьбы.

Правительственные структуры США буквально раздирает изнутри. Внутри властной структуры Штатов - сложный клубок противоречий, из-за которого местные политики не могут выработать даже общую стратегию действий, пояснила Юмашева. И в результате получается так, что действия политических сил США "выглядят несколько хаотичными и направлены только на разрушение двустороннего взаимодействия".

"Плюс, конечно, мы видим, что уже довольно длительный период времени антироссийская пропаганда используется во внутриполитических процессах Соединённых Штатов. Использует её то одна, то другая сторона", - заметила она.

Депутат в интервью телеканалу "Россия 24" ранее подчеркнула, что России нельзя поддаваться на подобного рода провокации, как это произошло с её задержанием. Притом, уточнила она, следует признать, что для США это поведение стало чуть ли "нормой".

Но, убеждена политик, РФ необходимо смотреть в будущее и выстраивать с Америкой "конструктивное взаимодействие".

Визовая агония

Призыв Москвы вести с Вашингтоном конструктивный диалог, безусловно, правильный. Однако нельзя забывать о визовой истерии, раздутой американскими властями несколькими днями ранее.

Как сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, поездка российских дипломатов на форум "Диалог Форт-Росс" могла быть попросту сорвана из-за невыдачи американских виз. До этого стало также известно, что США не выдали вовремя визы трети российской делегации, которая должна была принять участие в заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения.

В результате это привело к тому, что Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России.

"Сами себе в ногу выстрелили", - так уже успели оценить ситуацию пользователи Рунета, говоря о бездумных шагах США.

Намеренно затрудняют работу

В МИД России высказались, что такая политика выдачи виз целенаправленно затрудняет работу ряду делегаций в ООН. Глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков открыто заявил об этом во вторник, 8 октября, в ходе заседания Первого комитета ГА ООН.

Ермаков напомнил, что США взяли на себя четкие обязательства как гарант максимально благоприятных условий проведения мероприятий ООН в Нью-Йорке.

Однако в последние годы Белый дом игнорирует эти обязательства, блокируя работу многих делегаций, сказал дипломат. При этом власти США не показывают никакой готовности решать проблему с выдачей виз делегациям ООН, добавил Ермаков.

"По реакции здесь за последние дни создается впечатление, что и не собираются решать этот вопрос", - подчеркнул дипломат. Не проявляет своей позиции и секретариат ООН, в том числе генеральный секретарь организации, добавил дипломат.