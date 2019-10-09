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Русские ждут объяснений: Москва поставила условие США после скандала с депутатом
09 октября 2019, 15:24 • 86 • Политика
Москва поставила условие США после скандала с депутатом Ингой Юмашевой. Российская сторона ждет объяснений и извинений. А до этого визиты депутатов в США будут приостановлены.
Депутаты Госдумы не будут посещать США. Все командировки приостановлены до тех пор, пока американские власти не принесут извинения и объяснения после инцидента с Ингой Юмашевой. Напомним, Юмашеву сначала допросили в аэропорту Нью-Йорка, а затем сотрудник ФБР еще и рекомендовал ей проследовать с ним на личную беседу. Причем вопросы задавались неуместные, о чем сообщали депутат и российские дипломаты.
О решении приостановить командировки российских депутатов в США в среду, 9 октября, сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.
"В связи с ситуацией, которая сложилась во время визита депутата Госдумы Инги Юмашевой в США, поездки в США со стороны депутатского корпуса будут приостановлены", - говорится в сообщении Кашеваровой.
В ближайшее время в США должен был лететь Анатолий Аксаков - глава комитета Госдумы по финансовому рынку. Как раз его визит и отменен одним из первых. От американских властей Россия ждет конкретных объяснений. Например, почему Инга Юмашева вынуждена была час провести на допросе в аэропорту. Извинения также должны стать обязательным условием продолжения визитов наших представителей в Штаты.
Что произошло с Ингой Юмашевой?
Американские политические силы используют антироссийскую тематику для внутренней борьбы. Как заявила в комментарии Царьграду депутат Инга Юмашева, которую по прилете в Нью-Йорк полтора часа допрашивали представители ФБР, простые американцы хорошо относятся к России, а в политических кругах настроения по отношению к нашей стране используются для борьбы.
Правительственные структуры США буквально раздирает изнутри. Внутри властной структуры Штатов - сложный клубок противоречий, из-за которого местные политики не могут выработать даже общую стратегию действий, пояснила Юмашева. И в результате получается так, что действия политических сил США "выглядят несколько хаотичными и направлены только на разрушение двустороннего взаимодействия".
Депутат в интервью телеканалу "Россия 24" ранее подчеркнула, что России нельзя поддаваться на подобного рода провокации, как это произошло с её задержанием. Притом, уточнила она, следует признать, что для США это поведение стало чуть ли "нормой".
Но, убеждена политик, РФ необходимо смотреть в будущее и выстраивать с Америкой "конструктивное взаимодействие".
Визовая агония
Призыв Москвы вести с Вашингтоном конструктивный диалог, безусловно, правильный. Однако нельзя забывать о визовой истерии, раздутой американскими властями несколькими днями ранее.
Как сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, поездка российских дипломатов на форум "Диалог Форт-Росс" могла быть попросту сорвана из-за невыдачи американских виз. До этого стало также известно, что США не выдали вовремя визы трети российской делегации, которая должна была принять участие в заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения.
В результате это привело к тому, что Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России.
"Сами себе в ногу выстрелили", - так уже успели оценить ситуацию пользователи Рунета, говоря о бездумных шагах США.
Намеренно затрудняют работу
В МИД России высказались, что такая политика выдачи виз целенаправленно затрудняет работу ряду делегаций в ООН. Глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков открыто заявил об этом во вторник, 8 октября, в ходе заседания Первого комитета ГА ООН.
Ермаков напомнил, что США взяли на себя четкие обязательства как гарант максимально благоприятных условий проведения мероприятий ООН в Нью-Йорке.
Однако в последние годы Белый дом игнорирует эти обязательства, блокируя работу многих делегаций, сказал дипломат. При этом власти США не показывают никакой готовности решать проблему с выдачей виз делегациям ООН, добавил Ермаков.
"По реакции здесь за последние дни создается впечатление, что и не собираются решать этот вопрос", - подчеркнул дипломат. Не проявляет своей позиции и секретариат ООН, в том числе генеральный секретарь организации, добавил дипломат.
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