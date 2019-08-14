Русские зенитчики готовятся к боевым пускам ракет в Бурятии

В Хабаровском крае по тревоге подняли около 2 тысяч зенитчиков. Все военные направлены на учения в Бурятии, предстоят боевые пуски ракет, говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа в среду, 14 августа. В том числе перебазировались расчеты комплексов С-300, С-400 и ЗРПК "Панцирь", добавили представители военного округа.

Боевые пуски ракет пройдут на специализированном полигоне Телемба в Бурятии. Нажать на кнопку планируют уже в первой половине сентября. А до старта назначены около сотни электронных пусков.

На Телембе организуют полевой лагерь, где техника будет замаскирована. Кроме того, предстоит создать систему управления дивизионами, после чего военные смогут заступить на боевое дежурство.

В конце прошлой недели, как сообщали "Невские новости", на воду Псковской области совершили высадку более 100 разведчиков ЗВО. Сложнейшие маневры были исполнены на отлично.