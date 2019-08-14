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Русские зенитчики готовятся к боевым пускам ракет в Бурятии

14 августа 2019, 10:39  •  52 • Политика
В Хабаровском крае подняли по тревоге около двух тысяч зенитчиков. Все они готовятся к боевым пускам в Бурятии.
В Хабаровском крае по тревоге подняли около 2 тысяч зенитчиков. Все военные направлены на учения в Бурятии, предстоят боевые пуски ракет, говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа в среду, 14 августа. В том числе перебазировались расчеты комплексов С-300, С-400 и ЗРПК "Панцирь", добавили представители военного округа.
Боевые пуски ракет пройдут на специализированном полигоне Телемба в Бурятии. Нажать на кнопку планируют уже в первой половине сентября. А до старта назначены около сотни электронных пусков.
На Телембе организуют полевой лагерь, где техника будет замаскирована. Кроме того, предстоит создать систему управления дивизионами, после чего военные смогут заступить на боевое дежурство.
В конце прошлой недели, как сообщали "Невские новости", на воду Псковской области совершили высадку более 100 разведчиков ЗВО. Сложнейшие маневры были исполнены на отлично.

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