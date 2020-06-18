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Русские земли на продажу: Карелия едва не ушла за 15 млрд долларов, а Курилы спасли заговорщики

18 июня 2020, 18:00  •  212 • Политика
Попытку продать российский регион – Карелию, оценённую в 15 миллиардов долларов, пресёк в 2004 году президент Владимир Путин – личность, а не система российской власти. Это нормально, особенно с учётом того, что то же самое предатели в руководстве страны едва не проделали и с Курилами? Поставив вопрос таким образом, давайте честно на него и ответим: почему такое регулярно происходит в России и есть ли гарантии того, что впредь будет иначе? Чтобы такая гарантия появилась, необходимо проголосовать за поправку в Конституцию о территориальной целостности страны.
Автор:
Сергей Латышев
Карелия, которую дважды отказался забирать, точнее купить, при Горбачёве и Ельцине финский президент Мауно Койвисто, Курилы, южную часть которых "царь Борис" едва не отдал Японии, вывод по настоянию Москвы российских войск из Германии в чистое поле, "подарок" Шеварднадзе США в виде 78 тысяч квадратных километров Берингова моря, включая континентальный шельф, - всё это наглядно показывает, что с Россией что-то глубоко не в порядке. Об этом сейчас и поговорим.
Горбачёв и действовавшая с ним заодно группа предателей в руководстве страны, сами предложили финнам Карелию, за которую пролито столько русской крови. Фото: Yuri Abramotchkin/Globallookpress
Оперативным поводом поднять данную тему стала последняя книга бывшего эксперта МИД Финляндии, доктора политологии и писателя Юкки Сеппинена "Потому что президент Койвисто был против возврата Карелии". Там написаны вещи, от которых волосы встают дыбом. Но они полностью подтверждаются архивными документами МИД Финляндии и ещё ряда стран, финской организации "Карельский союз", бумагами Койвисто из его личного архива, встречами и беседами автора с другими финскими участниками этих драматических событий, которые лишь чудом не привели к потере Карелии. Что создало бы прецедент для выдвижения Москве территориальных претензий со стороны других стран, грозило военными конфликтами и дальнейшим расчленением России.
Финская вечерняя газета "Илталехти", одна из наиболее читаемых в соседней стране, сообщает на этот счёт массу интереснейших и одновременно пугающих подробностей. Оказывается, СССР, то есть Горбачёв и действовавшая с ним заодно группа предателей в руководстве страны, сами предложили финнам Карелию, за которую пролито столько русской крови.

А не желаете ли Карелию?

Это произошло летом 1990 года на торжественном мероприятии в городе Котка в честь 200-летия Второго Роченсальмского сражения. Оно завершилось сокрушительным поражением российского флота, что позволило в тот раз Швеции обойтись без территориальных потерь, несмотря на проигранную ею войну России. Весьма показательно, что СССР участвовал в этом сомнительном для чести страны мероприятии уже под трёхцветным, а не красным флагом, хотя жить ему оставалось ещё больше года. Но самое захватывающее было потом. После "торжества" советник-посланник СССР в Хельсинки Лев Паузин пригласил Сеппинена на ужин. "Он сказал, что либеральное большинство советского политбюро считает, что СССР может начать с Финляндией переговоры о возвращении Карелии", – вспоминает автор книги.
Советское правительство таким образом хотело, в частности, "избавиться" от находившегося в плохом состоянии Выборга, на "восстановление которого не было ресурсов". Летом 1990 года Политбюро ЦК КПСС, пишет Сеппинен, согласилось на независимость прибалтийских республик, и по такому же принципу рассматривалась возможность передачи финнам Карелии.
Второй раз аналогичное предложение прозвучало из Москвы при президенте Борисе Ельцине. Речь тоже шла о Карелии и Выборге, на развитие которых якобы не было средств.

Прокуроры в России читают СМИ?

Таким образом, перед нами авторитетное подтверждение сделанного ранее разоблачения экс-министра иностранных дел России Андрея Фёдорова, заявившего финской газете "Хельсингин саномат", что тема Карелии в 1991 году обсуждалась руководством России с финнами "за закрытыми дверями", причём предполагалось не только сбыть соседям неблагополучный российский регион, но и получить за это 15 миллиардов долларов. Комментируя это разоблачение, бывший российский "государственный секретарь" и соратник Ельцина Геннадий Бурбулис заявлял, что "никогда такого быть не могло", а первый ельцинский глава МИД – давно перебравшийся в США Андрей Козырев назвал эту информацию "бредом сивой кобылы". Теперь же, как и следовало ожидать, она получила 100-процентное подтверждение.

Странная компания спасителей российской Карелии

По свидетельству Сеппинена, вопрос о возвращении Карелии интенсивно обсуждался в финских правящих кругах в 1990-1991 годах. Загвоздка возникла не со стороны России, а со стороны мудрого Койвисто и главы его МИД: "Сопротивление президента Койвисто привело к затягиванию и усложнению ситуации. Против выступал и министр иностранных дел Пааво Вяюрюнен".
Койвисто относился негативно к "карельскому вопросу" и после окончания своего президентского срока. В 2005 году на мероприятии организации социал-демократических пенсионеров "Старые товарищи" экс-президент заявил: "Новые территории Финляндии не нужны. Мы и сейчас-то не можем всю Финляндию заселить".
К вопросу возвращения Карелии Койвисто относился "абсолютно негативно", свидетельствует также экс-председатель "Карельского союза", куда входят финляндские карелы и их потомки, Рауно Мериё. По его словам, генерал Густав Хегглунд, который в 1994 году возглавил Силы обороны Финляндии, тоже был настроен к данной теме отрицательно.
Президент Финляндии Мауно Койвисто (слева) с Борисом Ельциным. Именно Мауно Койвисто сохранил Карелию России. Фото: Александр Сенцов и Александр Чумичев/ИТАР-ТАСС.
Сеппинен подчёркивает, что Койвисто поддерживал по Карелии советский КГБ, который – в отличие от МИД – проводил "строгую линию" и хотел, чтобы финский президент "воспрепятствовал рассмотрению карельского вопроса".
Автор книги о Койвисто полагает, что тот отказался от предложенной ему Россией (то есть захватившими в ней власть проходимцами и преступниками) Карелии в связи с желанием продвигать интересы своей малой родины – города Турку: "Он не хотел, чтобы у Западной Финляндии был конкурент в лице Выборга. Ведь ещё в 1930-е годы Выборг был в Финляндии преуспевающим городом".
Что ж, возможно и так. А может быть, дело в том, что финский президент понимал одну простую вещь: когда Россия по-настоящему станет Россией, она немедленно расторгнет эту позорную сделку, накажет её участников и вернёт себе Карелию вместе с половиной, а то и всей Финляндией. Это, безусловно, понимали и разумные финские дипломаты, и военные.

Поезд ушёл?

Тем не менее два следующих после Койвисто финских президента – уроженец Выборга Мартти Ахтисаари и Тарья Халонен выступали за возврат Карелии, но, как пишет "Илталехти", "удачный момент уже был упущен", а "с приходом к власти в России Путина в начале 2000-х годов ситуация усложнилась ещё сильнее". Когда Халонен в 2004 году подняла "карельский вопрос" на встрече с Путиным, президент России "резко отклонил предложение вернуть Карелию".
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Позиция по Карелии нынешнего президента Финляндии Саули Ниинистё амбивалентна: он считает, что у Хельсинки нет территориальных претензий к России, но Финляндия готова к переговорам по данному вопросу, если Москва того захочет. То есть если президентом России после Путина станет какой-нибудь пройдоха, нуждающийся в средствах, продажа Карелии и не только ещё может состояться? Увы, если система власти в стране не изменится, то теоретически да.
Тем более что в финских верхах сторонников присоединения Карелии (а ведь есть и другие отошедшие к России после военных конфликтов с Финляндией территории – например, области Салла и Петсамо, острова в Финском заливе) скорее большинство, чем меньшинство.
Упоминавшийся выше Рауно Мериё не постеснялся заявить российскому телевидению, что "по жизни уверен в двух вещах: в том, что когда-то мы все умрём, и в том, что однажды Карелия вновь станет частью Финляндии". Он признаёт, что "удачное время", коим было президентство Койвисто, прошло и "сейчас этого будет добиться тяжелее – особенно из-за нынешнего руководства России".

План, который может сработать

Этот деятель даже озвучил план, который вполне может сработать, если следующим президентом России окажется какой-нибудь прозападный вороватый либерал, режим которого доведёт до полной нищеты и отчаяния население Карелии. Звучит этот план, согласно "Илталехти", так: "Русским, живущим в Карелии, предложили бы получить финансовую помощь для переезда. Остающихся в Карелии русских считали бы иммигрантами, с которыми финны общались бы как с соотечественниками. Финны возродили бы в регионе скотоводство". А дальше следует цитата финского политического сказочника Мериё: "За десять-двадцать лет Финляндия превратила бы переданную СССР Карелию в процветающий регион. Расцвет Карелии был бы выгоден России и Санкт-Петербургу. Возвращение Карелии укрепило бы веру в то, что страны могут спокойно существовать рядом".
Таким образом, перед нами полностью подтверждённый факт: если бы не мудрый финский президент Койвисто, несколько ключевых фигур из его окружения и российские спецслужбы, действовавшие вопреки желанию своего политического руководства, то группа проходимцев и предателей в Москве продала бы Карелию финнам.

То же и с Курилами

И если бы это был единичный случай. Ведь точно такое же предательство едва не случилось примерно в те же годы на Дальнем Востоке. Эта совершенно детективная история прекрасно описана в 2015 году "Комсомольской правдой" в статье "Как спецслужбы спасли Курилы для России". В сентябре 1992 года должен был состояться визит Ельцина в Японию, в ходе которого тот собирался продать Южные Курилы японцам. Лишь первый обещанный ими за это кредит должен был составить 100 миллионов долларов.
Южные Курильские острова Ельцин и Ко едва не продали в 1992 году японцам. Фото: Yuri Abramotchkin/Russian Look/Globallookpress
Позорной для чести России сделки, чреватой в том числе войной с Китаем из-за нерешённых в то время пограничных проблем, не произошло только в результате дерзкой спецоперации патриотической группы силовиков во главе с первым заместителем начальника Главного управления охраны генерал-майором Борисом Ратниковым. "Заговорщикам"-патриотам путём ряда хитрых манипуляций удалось создать у окружения Ельцина впечатление, что визит японцами подготовлен плохо, безопасность главы государства принимающей стороной не гарантируется и президента России может ожидать в Японии судьба цесаревича Николая Александровича, которого едва не зарубил в 1891 году японский полицейский. Так благодаря спецоперации российских спецслужб удалось сорвать этот позорный визит и сохранить Южные Курилы в составе России. На днях Путин полностью развеял японские надежды заполучить "северные острова".
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Как видим, в обоих случаях, создававших для России страшный прецедент, всё висело на волоске. А вот Горбачёва с Шеварднадзе с выводом войск в никуда из даже не мечтавшей об этом Германии и Беринговым морем остановить не удалось. Интересно, сколько они за это получили от "партнёров" в собственный карман? Недвижимость в Германии у этих деятелей откуда-то появилась, и явно не от рекламы пиццы. Ну разве ещё южные корейцы за "новое мышление" что-то подбросили и мало ли кто ещё.

Что имеем в сухом остатке?

В сухом остатке имеем следующее. В России, увы, до сих пор нет системы власти, которая начисто бы исключала подобные "художества". Они происходят потому, что верховная российская власть совершенно не подотчётна своему народу. Российский "суперкласс", формирующийся в основном путём отрицательного отбора, рассматривает свой народ в качестве объекта выжимания сверхприбылей, а не субъекта, не как носителя суверенитета и единственного источника власти, хотя в Конституции записано именно так, и поэтому управляет делами страны через голову её граждан. Когда первое лицо – патриот, как сейчас, это не так страшно.
А когда это не так (Путин не вечен, мы не знаем, кто его заменит), нас всех по-прежнему могут продать вместе с землёй кому угодно и когда угодно. В любой момент. Если случайно не найдётся умного иностранного политика или группки "заговорщиков" среди российских силовиков, которые встанут на пути этого. Гарантий никаких нет.
Потому эту систему надо менять, и чем скорее, тем лучше. Иначе самой России может однажды не стать. Сколько она ещё выдержит такой жизни? И последнее: некоторые из участников вышеописанных событий, имеющих откровенно криминальный характер, ещё здравствуют, даже живут в Москве и могли бы много чего интересного рассказать. В суде, например. Ведь если за государственные преступления не карать жёстко, найдётся немало желающих их и далее совершать.

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