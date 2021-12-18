Русские завидуют нашим шароварам. На Украине объяснили насмешки над вышиванками

Россия украла украинский борщ, а теперь покушается на вышиванку. Защитники украинской идентичности бьют тревогу. Так, журналист Павел Казарин рассказывает страшные истории о маргинальности косоворотки, а также о том, что тельняшки уничтожили русскую этническую одежду, поэтому никто в РФ не скачет в косоворотках и лаптях.В отличие от Украины, которая не вылезает из вышиванок. Национальная одежда давно присутствует на улицах не только Львова, но и Киева, Одессы, Харькова. Элементы украинского орнамента украшают футболки и платья, вышиванку можно приобрести в магазинах одежды, и она уверенно прописалась как в бытовом, так и в официальном гардеробе. Действительно, воровать проще в вышиванке. Никто и слова не скажет о коррупции, если на тебе этническая рубаха.Но патриоты продолжают доказывать, что история успеха вышиванки - полная противоположность судьбе, постигшей русскую национальную рубашку.«Косоворотка маргинальная. Ее не надевают в государственные мероприятия и народные праздники. В России она – маркер городских безумцев, ориентированных на посконное и домотканое. И в этом нет ничего удивительного. Потому что ключевое слово здесь – национальная. Потому что Россия так и не сформировалась как национальное государство. Империя здесь появилась гораздо раньше – начиная с позднего Московского царства государственный аппарат всегда существовал в парадигме «надежд». Сначала царила идея катехона: государства как препятствия в объявлении Антихриста. Соответственно, госаппарат должен был объединять православных и заниматься миссионерством. Затем Московское царство разрослось в Российскую империю. Ставшую православным идеократическим государством. Базис стал более рациональным, но имперской сущности не потерял. Позже его сменила советская империя, исповедовавшая идею распространения социализма по всему миру», - поясняет Казарин и уверяет, что вышитые рубахи, шаровары и веночки бесят россиян, потому что им просто завидно.По мнению Казарина, особенность российской империи в том, что она изначально противоборствует идее национального государства. Она вынуждена искать общие смыслы для самых разных конфессиональных и этнических групп. Москва отрицает национальное – и вынуждена искать ответ на вопрос, почему чеченец и якут должны жить в одной государственной системе и что их объединяет так, чтобы они готовы были с этим соглашаться.«Зато в Украине с этим не парятся. Вышиванка и мова - значит, расово правильный. Футболка с гербом СССР и русский язык – изгой, человек второго сорта. И никто не ищет путей объединения, наоборот, разжигают этническую и национальную рознь по полной, а маркеры свой-чужой выставляют по борщу, дидуху, тризубу и прочей атрибутике хутора. Едына краина, блин», - пишет по этому поводу ТГ-канал «Гавриловщина».