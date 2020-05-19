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Русские завезли COVID-19 в Китай? В КНР предположили источник второй волны коронавируса
19 мая 2020, 23:55 • 48 • В мире
На северо-востоке Китая вернули карантин. В КНР предполагают, что источником второй волны коронавируса могут быть граждане России.
Агентство Bloomberg сообщило, что около 108 миллионов жителей провинции Цзилинь снова в изоляции. В регионе введён карантин, приостановлено транспортное сообщение, закрыты школы. Люди считали, что наихудшая эпидемия в их стране завершилась, но это оказалось не так.
Количество новых инфицированных пока невелико - всего 34 человека. Прирост не столь мощный, как было несколько месяцев назад в Ухане, однако власти опасаются повторения - такого, которое привело к тысячам смертей, серьёзным социальным и экономическим издержкам. Всего же в провинции 127 заболевших, а в провинции Хубэй было 68 тысяч.
У китайских властей есть предположение, что новые заболевшие COVID-19 контактировали с гражданами России. Bloomberg назвало ситуацию в РФ "одной из сильнейших вспышек в Европе". Представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Ван Бин отметил: лица, ответственные за перевозку потенциально заражённых из-за границы, должны работать лучше. Все пересёкшие границу отправлены в централизованные карантинные центры.
Что делать и как предотвратить дальнейшее распространение второй волны коронавирусной инфекции, решат политики. Уже на этой неделе в Пекине пройдёт серия мероприятий, где будут обсуждаться вопросы стабилизации обстановки и принятия дальнейших ограничительных мер.
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