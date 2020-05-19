Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
По детям ВСУ бьют специально: Экс-атошник сделал сенсационное признание в прямом...
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, увер...
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на...
Берлин согласен решить проблему Донбасса с РФ, но без Украины
Главная / В мире

Русские завезли COVID-19 в Китай? В КНР предположили источник второй волны коронавируса

19 мая 2020, 23:55  •  48 • В мире
На северо-востоке Китая вернули карантин. В КНР предполагают, что источником второй волны коронавируса могут быть граждане России.
Агентство Bloomberg сообщило, что около 108 миллионов жителей провинции Цзилинь снова в изоляции. В регионе введён карантин, приостановлено транспортное сообщение, закрыты школы. Люди считали, что наихудшая эпидемия в их стране завершилась, но это оказалось не так.
Количество новых инфицированных пока невелико - всего 34 человека. Прирост не столь мощный, как было несколько месяцев назад в Ухане, однако власти опасаются повторения - такого, которое привело к тысячам смертей, серьёзным социальным и экономическим издержкам. Всего же в провинции 127 заболевших, а в провинции Хубэй было 68 тысяч.
У китайских властей есть предположение, что новые заболевшие COVID-19 контактировали с гражданами России. Bloomberg назвало ситуацию в РФ "одной из сильнейших вспышек в Европе". Представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Ван Бин отметил: лица, ответственные за перевозку потенциально заражённых из-за границы, должны работать лучше. Все пересёкшие границу отправлены в централизованные карантинные центры.
Что делать и как предотвратить дальнейшее распространение второй волны коронавирусной инфекции, решат политики. Уже на этой неделе в Пекине пройдёт серия мероприятий, где будут обсуждаться вопросы стабилизации обстановки и принятия дальнейших ограничительных мер.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



48
Источник
Похожие новости
19 мая 2020, 02:55
Каких российских миллиардеров нашли в Лондоне. Рейтинг
19 мая 2020, 02:55
Научный прорыв? Едва ли. Вирусолог оценил "стопроцентное лекарство от COVID-19" из США
19 мая 2020, 04:55
Премьер Бельгии проехала через "коридор презрения и позора" из медиков
19 мая 2020, 04:55
Отдых в Европе и не только: Чего ждать этим летом
19 мая 2020, 13:55
Эстония избавляется от трудовых мигрантов
19 мая 2020, 08:55
Шанс был 1 к 4,7 миллиарда: Женщина родила сразу шестерых малышей
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 мая 2020, 01:50
«96% населения мира зависит от тех, кого выбрали 4% людей, живущих в США»: Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
15 мая 2020, 05:55
"Зашибись победили в нефтяной войне": Саудовская Аравия повысила НДС и отменила прожиточный минимум
13 мая 2020, 20:55
"Украина проснулась! Это не покажут продажные СМИ": Блогер одним видео вскрыл многолетнюю ложь Киева
17 мая 2020, 02:55
По детям ВСУ бьют специально: Экс-атошник сделал сенсационное признание в прямом эфире
17 мая 2020, 00:55
Двойной удар России при малейшем подозрении: Полковник предложил схему против ядерных сил США
14 мая 2020, 17:55
Теперь официально: "Гражданская жена Путина" претендует на место в Госдуме
15 мая 2020, 14:55
“Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.