"Первый русский" продолжает разбираться в разного рода вбросах, в том числе тех, что, казалось бы, делают честь нашей стране. Итак, сообщается, что русские заставили британский самолёт-разведчика спасаться. Верить или нет?

Неприятностями и бегством для британских ВВС обернулась попытка устроить провокацию на границе России, в украинском небе. Миссия была провалена, поскольку русские использовали систему РЭБ "Красуха".

Британский военный самолёт находился в украинском воздушном пространстве, однако двигался в направлении Крыма, настаивают авторы "Авиа.про" со ссылкой на собственные источники:

Войдя в воздушное пространство над Чёрным морем в районе 18 часов 30 минут, британский борт сразу же направился к российским границам, однако уже в 18 часов 52 минуты самолёт-разведчик неожиданно совершил странный манёвр.



Едва дойдя до намеченной цели, самолёт развернулся и начал стремительно покидать воздушное пространство Украины, всё дальше удаляясь и от границы с Россией. Источники настаивают, что у экипажа возникли проблемы с работой GPS. Так, мол, работает "Красуха". Иных попыток прорваться к Крыму британцы в эти сутки не предпринимали.

Что не так в сообщении, пусть и лестном для нас? Как минимум нет официального подтверждения информации - комментарии не последовали ни от России, ни от Великобритании. Кроме того, неясно, что именно за провокацию описывают авторы материала. С другой стороны, "Красухи" в распоряжении русских военных действительно имеются. И, без сомнения, используются по назначению. Остаётся добавить, что системы РЭБ действительно защищают Крым. Для сил НАТО полуостров закрыт невидимым куполом.