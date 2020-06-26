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Русские захватят Херсонщину, а Крым будет и дальше страдать: Американский генерал обнадёжил Киев
26 июня 2020, 16:00 • 85 • Политика
Американский генерал обнадёжил Киев, сделав нужные заявления в эфире украинского канала. Он считает, что русские захватят Херсонщину, а Крым будет и дальше страдать.
Экс-командующий силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес в эфире украинского телеканала "Дом" заявил, что Россия может захватить Херсонскую область уже в сентябре в рамках военных учений. Правда, по версии Ходжеса, захват будет не учебным, а вполне себе настоящим.
Переводной материал о высказываниях представителя Пентагона публикуют "Утро.ру". Отмечено, что Ходжес выступал в рамках некоего специально созванного совещания о непокорных региионах Донбасса.
"Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня есть видение, что во время учений на Кавказе русские объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а потом скажут, что у них нет выбора", - так мыслит Ходжес.
Генерал-лейтенант пытался убедить аудиторию, что подобное поведение для Москвы типично. И, более того, он добавил, что Украина верно поступила, организовав водную блокаду Крыма. О том, что люди, мягко говоря, испытвали неудобства, Ходжес говорить не стал. Более того, он акцентировал внимание на том, что крымчане сейчас страдают из-за засухи. И даже выразил удовлетворение подобным.
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