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Русские загнаны в угол: Аналитик объяснил, зачем Запад идёт на невиданный риск

26 декабря 2021, 22:05  •  88 • Политика
Военный аналитик Ярослав Штефец считает, что западные страны сами довели ситуацию до предела своим отношением к России.
Русские загнаны в угол, у них не осталось отходных путей ни с политической, ни с военной точки зрения. Об этом в своей статье пишет аналитик Ярослав Штефец в чешском издании Parlamentní listy.
По его мнению, к такой ситуации, которая грозит войной, привели действия стран Запада. Именно иностранные партнёры испробовали все возможные способы унизить Россию. Сейчас Россия даёт понять, что далее безмолвно наблюдать за действиями США и их союзников не будет.
Потому, предупреждает аналитик, Западу следовало бы помнить главное: "Прежде чем дразнить медведя, удостоверьтесь, что вам есть куда бежать".
Штефец подчёркивает, что иностранные державы всяческими методами, в том числе низвержением дипотношений, выстраивали из России варварское государство.
"У них уже не осталось средств, чтобы ещё больше уязвить и оскорбить Россию, повесить на неё всех собак", - констатировал аналитик.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Запад обманул доверие России и нарушил все данные ей обещания. В частности, обещание не расширяться на восток.
На протяжении двух десятилетий последних, даже больше, нас методично обманывали. В результате мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой, пояснял Песков.
Напомним, что Москва ранее предложила НАТО и их союзникам утвердить гарантии безопасности. Как сообщили в альянсе, они готовы провести Совет Россия - НАТО 12 января.

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