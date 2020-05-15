Русские, вывезите из США! Украинцы атаковали дипломатов России просьбами о помощи

Русские дипломаты всё ещё продолжают вывозить соотечественников из США. В том числе и детей, которые застряли в Америке по "учебной" программе.

Среди пассажиров ближайшего рейса - четыре десятка человек из так называемого гуманитарного списка, сформированного дипломатами посольства России в США. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводятся в официальном аккаунте диппредставительства в Facebook.

Но, как выяснилось, с просьбами вывезти из США к русским дипломатам обращаются не только граждане России, но и иностранцы. Так, подобной просьбой посольство России атаковали белорусы, казахи и украинцы. Люди просят о помощи, чтобы воссоединиться со своими семьями.

"Мы получаем просьбы граждан Белоруссии, Казахстана, Украины оказать содействие в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями", - отметил Антонов.