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Русские высмеяли новую резолюцию Сената США: "Вот и заворачивайте"

16 марта 2022, 07:20  •  188 • Политика
Газета The Washington Post сообщила о новой антирусской резолюции, принятой единогласно Сенатом Соединённых Штатов Америки. Однако, несмотря на попытку выставить новый документ в самом серьёзном свете, американские сенаторы всё же насмешили русских пользователей Сети. "Вот и заворачивайте…" - посыпались предложения комментаторов.
По данным WP, документ, "осуждающий насилие и военные преступления", совершённые якобы "по приказу президента Владимира Путина", на рассмотрение Сената внёс республиканец Линдси Грэм. Отмечается, что сенаторы единогласно поддержали резолюцию. Однако стоит отметить, что указанный документ не имеет никакой законодательной силы, а также не накладывает никакой ответственности на исполнительную власть. По сути, принятый документ просто выражает позицию Сената - и не более.
Пользователи русского сегмента Сети высмеяли документ и самих сенаторов, предложив вместо создания пустых бумажек сделать что-то полезное для США.
"Американскому сенату, может, проблемами своей страны озаботиться? Или в благословенной Америке уже наступил рай земной? Или не, неинтересно?" - интересуется Надежда Верткова.
"Как говорится, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы оно не плакало!" - смеётся Виктор Асташкин.
"Вот и заворачивайте в эту резолюцию свои хот-доги!" - предлагает правильно использовать документ Галина Скар.

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