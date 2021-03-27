Русские вычленили новый инструмент геополитики: Помог Навальный и его боли

Русские вычленили новый инструмент геополитики, о котором ещё не знают в мире, но одна из организаций уже активно пользуется в России. Помог блогер Алексей Навальный и его боли.

Ранее стало известно, что осуждённый по двум уголовным делам блогер в колонии стал испытывать "сильные боли". По сообщениям его супруги Юлии Навальной и единомышленника Леонида Волкова у Алексея болит спина и отнимается нога.

Автор Telegram-канала Shit & Sable отмечает наглость сторонников скандально известного заключённого и приводит в пример "богатую Британию". Там боли в спине лечат тем же лекарством, что и в России. Сканирования для выявления проблемы можно сделать на платной основе и получить заключение уже через три дня. Но потом бумагу придётся нести к врачу, чтобы тот изучил и истолковал, что там изображено.

Можно, конечно, сделать и бесплатную МРТ, но придётся подождать, пока подойдёт очередь, а это может длиться до шести месяцев. При этом люди ходят на работу.

"У меня много знакомых, у которых точно также болит спина и немеет нога. На 90% это спинномозговая грыжа, с ней живут и работаю сотни тысяч людей, кто не хочет рисковать и делать операцию. Теперь она становится инструментом геополитики", - пишет автор поста.

По его мнению, расчёт ФБК* в том, чтобы раздувать тему болей Навального. В конце концов будет объявлено, что ноги якобы отнялись и блогер "умирает". Ну и параллельно – непрекращающиеся нападки на власть с целью свержения режима.

"Всё же очевидно. Смешно, конечно, если из-за грыжи Навального России объявят новые санкции, но кажется, все уже к этому привыкли", - говорится в посте.

* ФБК – Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.