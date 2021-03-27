Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В новой войне против России выживут все, но... : Советник Шойгу сделал пугающее ...
"Всё о войне?": Пушков сделал серьёзное предупреждение зарвавшемуся пр...
"Очевидно, в Киеве были недовольны": Евродепутат отомстил Зеленскому з...
Экс-депутат Рады: Украину ждёт "тихий ужас", если не вмешается братски...
Главная / Политика

Русские вычленили новый инструмент геополитики: Помог Навальный и его боли

27 марта 2021, 05:55  •  24 • Политика
Русские вычленили новый инструмент геополитики, о котором ещё не знают в мире, но одна из организаций уже активно пользуется в России. Помог блогер Алексей Навальный и его боли.
Ранее стало известно, что осуждённый по двум уголовным делам блогер в колонии стал испытывать "сильные боли". По сообщениям его супруги Юлии Навальной и единомышленника Леонида Волкова у Алексея болит спина и отнимается нога.
Автор Telegram-канала Shit & Sable отмечает наглость сторонников скандально известного заключённого и приводит в пример "богатую Британию". Там боли в спине лечат тем же лекарством, что и в России. Сканирования для выявления проблемы можно сделать на платной основе и получить заключение уже через три дня. Но потом бумагу придётся нести к врачу, чтобы тот изучил и истолковал, что там изображено.
Можно, конечно, сделать и бесплатную МРТ, но придётся подождать, пока подойдёт очередь, а это может длиться до шести месяцев. При этом люди ходят на работу.
"У меня много знакомых, у которых точно также болит спина и немеет нога. На 90% это спинномозговая грыжа, с ней живут и работаю сотни тысяч людей, кто не хочет рисковать и делать операцию. Теперь она становится инструментом геополитики", - пишет автор поста.
По его мнению, расчёт ФБК* в том, чтобы раздувать тему болей Навального. В конце концов будет объявлено, что ноги якобы отнялись и блогер "умирает". Ну и параллельно – непрекращающиеся нападки на власть с целью свержения режима.
"Всё же очевидно. Смешно, конечно, если из-за грыжи Навального России объявят новые санкции, но кажется, все уже к этому привыкли", - говорится в посте.
* ФБК – Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



24
Источник
Похожие новости
26 марта 2021, 22:35
Вассерман назвал условие вхождения Украины в состав России
26 марта 2021, 23:30
Зеленский решил позвонить Путину на фоне обострения в Донбассе: "В ближайшее время проведу разговор"
26 марта 2021, 22:35
Установлены две причины беспокойства Вашингтона из-за продаж С-400
26 марта 2021, 22:35
Тихановская налаживает контакты с людьми Лукашенко за его спиной
26 марта 2021, 23:30
Лично не приглашал, но: В Белом доме прояснили ситуацию по встрече Байдена и Путина
26 марта 2021, 23:30
Путина и Си Цзиньпина позвали на переговоры с Байденом: AP выдал повод
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 марта 2021, 01:20
Бавария, Бавария... Неужели немцы доигрались?
26 марта 2021, 23:30
Зеленский решил позвонить Путину на фоне обострения в Донбассе: "В ближайшее вре...
26 марта 2021, 23:30
Лично не приглашал, но: В Белом доме прояснили ситуацию по встрече Байдена и Путина
26 марта 2021, 23:30
Путина и Си Цзиньпина позвали на переговоры с Байденом: AP выдал повод
27 марта 2021, 00:25
История Христо Грозева: как связаны расследователь английской Bellingcat и убитый в Г...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 марта 2021, 09:55
Премьер Канады не побоялся выдать неприятную Западу правду о Путине: "Сказать всё"
24 марта 2021, 03:40
Киев готов покончить с Донбассом за неделю: Глава МИД Украины раскрыл все карты
26 марта 2021, 12:30
Газпром поставил окончательную точку в спорах о финале "Северного потока - 2"
26 марта 2021, 08:50
Так началась или закончилась? Зеленский объявил Россию военным противником. Назрел важный вопрос
22 марта 2021, 04:00
На столе Путина в тайге разглядели секретное послание Байдену
20 марта 2021, 23:35
Зачем Псаки надела "рассаду для помидоров": Пресс-секретарь Белого дома удивила внешним видом
21 марта 2021, 16:05
"Зальёт кровью полпланеты": Сатановский сделал предупреждение мечтающей о "свержении" Путина Америке
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.