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Русские всё делают правильно: Рой Джонс-младший не скрыл восхищения после знаковых событий в Москве
29 июня 2020, 14:00 • 97 • Политика
Рой Джонс-младший посетил главный храм Вооружённых сил России. "Это лучшее, что я видел. Что-то есть, что отличает русских от других. Они всё делают правильно", - не смог сдержать восхищения российский и американский боксёр.
Известный боксёр и абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Рой Джонс-младший побывал на параде Победы в Москве, а затем посетил мемориальный комплекс "Дорога Памяти" и ознакомился с убранством главного храма Вооружённых сил России. Спортсмен не смог сдержать впечатлений от увиденного.
В ходе визита Рой Джонс-младший склонил голову около памятника Матерям-победителям и оставил третью запись в книге почётных гостей "Дороги Памяти". Также он посетил зал союзников, где услышал музыку времён Второй мировой войны.
Напомним, что Рой Джонс-младший родился и вырос в США и там же сделал карьеру в спорте, став "Боксёром десятилетия" по версии Американской ассоциации журналистов. Кроме того, спортсмен снялся в фильмах "Матрица: Перезагрузка" и "Универсальный солдат 4". В 2015 году Рой Джонс-младший получил гражданство России.
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