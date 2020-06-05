Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США &q...
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, ...
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрите...
Главная / В мире

Русские встали на защиту Америки: За ночь собрались сотни добровольцев

05 июня 2020, 16:55  •  65 • В мире
Русскоязычная община Бруклина встала на защиту мирных американцев от мародёров и провокаторов. Буквально за ночь собралось около пятисот добровольцев. Сейчас из них формируются патрули.
Некоторые подробности инициативы русскоязычной общины Бруклина по защите мирных жителей в США сообщил один из авторов идеи Исаак Болтянский. Он рассказал об угрожающих листовках, которые появились на дверях у некоторых бизнесменов.
Болтянский рассказал, что им "не понравилось то, что происходит в Нью-Йорке, в основном в Манхэттене и Бронксе", в том числе и отношение к полицейским, которых провокаторы даже пытаются просто убить. Ни о каких мирных протестах и речи не идёт.
В результате именно русские встали на защиту Америки и её мирных жителей. Русскоязычная община Бруклина начала формировать народные патрули, чтобы уберечь людей от мародёров и агрессивных провокаторов.
Всего за одну ночь, стоило кинуть клич по друзьям, собралось около пятисот добровольцев. Причём к русским присоединились и представителей других народностей.
"У нас не только русскоговорящие - есть евреи, мусульмане, христиане. Но в основном русскоязычные", - сообщил Болтянский.
Активист подчеркнул, что он и его соратники не хотят, чтобы подобные бунты происходили в Бруклине, да и вообще где бы то ни было. При этом Болтянский обратил внимание на тот факт, что если полиция будет не в состоянии обеспечить защиту семьям, бизнесу, то это сделают сами люди.
"Мы попросили людей, чтобы выходили на улицу и внимательно смотрели, например не спрятаны ли где-то в округе предметы, которые могут быть использованы со злым умыслом в ходе протестов, - рассказал РИА Новости Болтянский. - Наше единственное оружие - наши телефоны, мы вызываем полицию, если видим что-то подозрительное. Но если вдруг случится, что полиция не сможет нас защитить, люди готовы защитить себя, свою семью, свой бизнес, свою жизнь".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



65
Источник
Похожие новости
05 июня 2020, 02:55
"Ржу": Глава Пентагона и президент не поделили США. Прямая речь
05 июня 2020, 06:55
"Прекраснодушные придурки": Михеев не сдержался, показывая, во что выливается любой "майдан"
05 июня 2020, 12:55
Они хотели наш борщ: Русские рассказали, за что дали отпор погромщикам в США
05 июня 2020, 10:55
"Мутная тема" с вакциной от COVID: Пушков напомнил Поповой о неудобных вопросах
05 июня 2020, 01:50
Восточный плацдарм: что стоит за совместными учениями США и Польши Defender Europe 20 Plus
05 июня 2020, 11:50
«Пренебрежение интересами потребителей»: оператор «Северного потока — 2» отреагировал на законопроект США о санкциях
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 июня 2020, 02:55
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрители
05 июня 2020, 06:55
"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на коле...
05 июня 2020, 06:55
Надежды не осталось. Украина неинтересна не только Западу, но и России
05 июня 2020, 04:55
Знамение или "рука Путина"? Самый большой в мире флаг США разорвало пополам
05 июня 2020, 06:55
Кто и зачем спланировал погромы в США? Манукян указал на главных подозреваемых
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 мая 2020, 16:55
Операция «Ликвидация»: с чем связано новое обострение в Донбассе
02 июня 2020, 18:28
"Ужаснейший раскол": Яков Кедми честно о последствиях напряженной ситуации в США
31 мая 2020, 08:55
Почему у Украины получилось: наконец-то США заработают на ней
03 июня 2020, 12:55
Зачем Путин это сказал? Будет "тотальный скулёж". Баранец о реакции Запада
04 июня 2020, 00:55
Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США
02 июня 2020, 10:55
Способный достроить "Северный поток - 2" трубоукладчик сменил владельца. Для чего - уже известно
30 мая 2020, 06:55
Графиня Толстая пожаловалась на Россию, выселяющую её из удобного особняка в Лондоне
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.