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Русские встали на защиту Америки: За ночь собрались сотни добровольцев
05 июня 2020, 16:55 • 65 • В мире
Русскоязычная община Бруклина встала на защиту мирных американцев от мародёров и провокаторов. Буквально за ночь собралось около пятисот добровольцев. Сейчас из них формируются патрули.
Некоторые подробности инициативы русскоязычной общины Бруклина по защите мирных жителей в США сообщил один из авторов идеи Исаак Болтянский. Он рассказал об угрожающих листовках, которые появились на дверях у некоторых бизнесменов.
Болтянский рассказал, что им "не понравилось то, что происходит в Нью-Йорке, в основном в Манхэттене и Бронксе", в том числе и отношение к полицейским, которых провокаторы даже пытаются просто убить. Ни о каких мирных протестах и речи не идёт.
В результате именно русские встали на защиту Америки и её мирных жителей. Русскоязычная община Бруклина начала формировать народные патрули, чтобы уберечь людей от мародёров и агрессивных провокаторов.
Всего за одну ночь, стоило кинуть клич по друзьям, собралось около пятисот добровольцев. Причём к русским присоединились и представителей других народностей.
"У нас не только русскоговорящие - есть евреи, мусульмане, христиане. Но в основном русскоязычные", - сообщил Болтянский.
Активист подчеркнул, что он и его соратники не хотят, чтобы подобные бунты происходили в Бруклине, да и вообще где бы то ни было. При этом Болтянский обратил внимание на тот факт, что если полиция будет не в состоянии обеспечить защиту семьям, бизнесу, то это сделают сами люди.
"Мы попросили людей, чтобы выходили на улицу и внимательно смотрели, например не спрятаны ли где-то в округе предметы, которые могут быть использованы со злым умыслом в ходе протестов, - рассказал РИА Новости Болтянский. - Наше единственное оружие - наши телефоны, мы вызываем полицию, если видим что-то подозрительное. Но если вдруг случится, что полиция не сможет нас защитить, люди готовы защитить себя, свою семью, свой бизнес, свою жизнь".
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