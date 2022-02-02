Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Теперь страшно по-настоящему": Беспрецедентное решение "Энергоат...
Русские довели Канаду до протестов? Ведущая не выдержала в прямом эфире
Пришло время разменять донбасский козырь: Россия и НАТО в шаге от исторического ...
В Пентагоне отменят отпуска. Россия нащупала способ сделать США шёлковыми
Главная / Политика

Русские войска и глухое НАТО. О чём говорили Путин и Джонсон

02 февраля 2022, 22:05  •  147 • Политика
Британский премьер Джонсон смог дозвониться в Кремль. Лидеры обсудили международное положение.
В Кремле сообщили о прошедшем телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Проведён достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации,
- говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Подчёркивается, что до главы британского правительства президентом России донесены "принципиальные подходы".
В частности, обращено внимание на хронический саботаж Киевом минских договорённостей. Отмечена неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику открытых дверей альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности,
- говорится в сообщении Кремля.
В версии Даунинг-стрит Джонсон в разговоре с Путиным выразил обеспокоенность враждебной деятельностью России на границе с Украиной. Оба лидера согласились, что обострение не отвечает ничьим интересам и необходимо найти мирное решение.
Джонсон в разговоре с Путиным подчеркнул важность диалога и дипломатии, а также необходимость вовлечения Украины в переговоры.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


147
Источник
Похожие новости
02 февраля 2022, 05:10
Киев может решиться на отчаянный шаг: Политолог указал на удар, от которого невозможно оправиться
02 февраля 2022, 09:15
Прямым текстом: Посол России без обиняков ответил на хамство Псаки
02 февраля 2022, 16:50
Военный самолёт США спешно покинул территорию Донбасса. Что случилось?
02 февраля 2022, 01:40
В Совбезе ООН устроили провокацию. Небензя дал пояснения после "острейшей перепалки"
02 февраля 2022, 06:55
Какое действие ВСУ приведёт к полному разрыву Минских соглашений: Эксперты назвали "казус белли"
02 февраля 2022, 09:15
"Европа, ты одурела!": Косачев одним скриншотом оценил встречу Зеленского и Джонсона
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 февраля 2022, 05:10
Киев может решиться на отчаянный шаг: Политолог указал на удар, от которого невозможн...
02 февраля 2022, 09:15
Прямым текстом: Посол России без обиняков ответил на хамство Псаки
02 февраля 2022, 16:50
Военный самолёт США спешно покинул территорию Донбасса. Что случилось?
02 февраля 2022, 05:45
Партизаны движения «Вольный город Одесса» сожгли в Киеве авто лидера неонацистской гр...
02 февраля 2022, 01:40
В Совбезе ООН устроили провокацию. Небензя дал пояснения после "острейшей перепа...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 января 2022, 03:05
Как готовили покушение на Владимира Путина
27 января 2022, 06:50
Путин оказался США не по зубам: Источники CBS заявили о проблеме
28 января 2022, 09:05
Нуланд пошутила о начинке "Северного потока - 2" и вмиг получила "диагноз" от русских
31 января 2022, 12:20
В России возрождается легендарный завод. И это только начало
27 января 2022, 14:25
"Хотят помахаться в Сибири? Удачи!": Идею американца напасть на Россию разбили в пух и прах
30 января 2022, 13:00
Кто возглавит постмайданную Украину?
27 января 2022, 06:50
Госдеп США перешёл на открытый шантаж России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.