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Русские войска и глухое НАТО. О чём говорили Путин и Джонсон
02 февраля 2022, 22:05 • 147 • Политика
Британский премьер Джонсон смог дозвониться в Кремль. Лидеры обсудили международное положение.
В Кремле сообщили о прошедшем телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
- говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Подчёркивается, что до главы британского правительства президентом России донесены "принципиальные подходы".
- говорится в сообщении Кремля.
В версии Даунинг-стрит Джонсон в разговоре с Путиным выразил обеспокоенность враждебной деятельностью России на границе с Украиной. Оба лидера согласились, что обострение не отвечает ничьим интересам и необходимо найти мирное решение.
Джонсон в разговоре с Путиным подчеркнул важность диалога и дипломатии, а также необходимость вовлечения Украины в переговоры.
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