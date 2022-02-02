Русские войска и глухое НАТО. О чём говорили Путин и Джонсон

Британский премьер Джонсон смог дозвониться в Кремль. Лидеры обсудили международное положение.

В Кремле сообщили о прошедшем телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Проведён достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации,

- говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Подчёркивается, что до главы британского правительства президентом России донесены "принципиальные подходы".

В частности, обращено внимание на хронический саботаж Киевом минских договорённостей. Отмечена неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику открытых дверей альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности,

- говорится в сообщении Кремля.

В версии Даунинг-стрит Джонсон в разговоре с Путиным выразил обеспокоенность враждебной деятельностью России на границе с Украиной. Оба лидера согласились, что обострение не отвечает ничьим интересам и необходимо найти мирное решение.

Джонсон в разговоре с Путиным подчеркнул важность диалога и дипломатии, а также необходимость вовлечения Украины в переговоры.