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Русские вошли в Казахстан - впечатлены даже скептики: "Красиво"
09 января 2022, 09:15 • 610 • Политика
Русские миротворцы приступили к выполнению своей миссии в Казахстане. В Сети уже появились первые кадры - даже скептики признают: "Красиво".
Подразделения русских миротворцев, переброшенные на территорию Казахстана, приступили к выполнению своих задач. Прежде всего, наши военные будут заниматься охраной жизненно важных объектов, подчеркнули в Минобороны России.
Как передаёт "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ведомства, в первую очередь миротворцы ОДКБ будут охранять аэродромы и социальные объекты. Уточняется, что в переброске контингента и техники задействовано более 70 самолётов Ил-76 и пять Ан-124. Самолёты выполняют рейсы круглосуточно.
Также стало известно, что в Казахстан направлено несколько подразделений Ивановского соединения ВДВ и подразделений 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ из состава сил ОДКБ.
Телеграм-канал "SHOT" опубликовал видео, на котором видно, как колонна русской военной техники едет из аэропорта "Жетыген". Некоторые пользователи признались, что это им кое-что напоминает: "Красиво! Прямо как 27 февраля 2014 года в Крым заходили!"
Чуть раньше тот же канал показал кадры загрузки техники на борт военного самолёта. Уточняется, что военных, технику и вооружение доставляют на аэродромы "Жетыген" и "Алматы".
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