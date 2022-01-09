Русские вошли в Казахстан - впечатлены даже скептики: "Красиво"

Русские миротворцы приступили к выполнению своей миссии в Казахстане. В Сети уже появились первые кадры - даже скептики признают: "Красиво".

Подразделения русских миротворцев, переброшенные на территорию Казахстана, приступили к выполнению своих задач. Прежде всего, наши военные будут заниматься охраной жизненно важных объектов, подчеркнули в Минобороны России.

Как передаёт "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ведомства, в первую очередь миротворцы ОДКБ будут охранять аэродромы и социальные объекты. Уточняется, что в переброске контингента и техники задействовано более 70 самолётов Ил-76 и пять Ан-124. Самолёты выполняют рейсы круглосуточно.

Также стало известно, что в Казахстан направлено несколько подразделений Ивановского соединения ВДВ и подразделений 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ из состава сил ОДКБ.

Телеграм-канал "SHOT" опубликовал видео, на котором видно, как колонна русской военной техники едет из аэропорта "Жетыген". Некоторые пользователи признались, что это им кое-что напоминает: "Красиво! Прямо как 27 февраля 2014 года в Крым заходили!"

Чуть раньше тот же канал показал кадры загрузки техники на борт военного самолёта. Уточняется, что военных, технику и вооружение доставляют на аэродромы "Жетыген" и "Алматы".