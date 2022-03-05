Русские военные заняли военную базу под Херсоном: ВСУ в спешке покидали позиции

Вооружённые силы России заняли военную базу под Херсоном. В нашем Минобороны сообщили, что ВСУ в спешке покидали позиции.

Речь идёт о военной базе неподалёку от села Раденск в Херсонской области. В Минобороны России сообщили, что территория в 6-7 гектаров полностью под контролем русских военнослужащих.

В ведомстве добавили, что солдаты Вооружённых сил Украины в спешке покидали свои позиции. Они бросили всю технику, вооружение, боеприпасы. На базе остались принадлежавшие ВСУ танки Т-80 и Т-34, БМП, БТР, а также автомобили "Урал".