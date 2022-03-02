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Русские военные устраняют реальную угрозу: Минобороны отчиталось о ходе операции на Украине

02 марта 2022, 20:50  •  188 • Политика
Минобороны России отчиталось о ходе военной операции России на Украине. Военные устраняют реальную угрозу, исходившую до недавнего времени с украинской территории, подчеркнули в ведомстве.
Русские военные устраняют реальную угрозу, исходившую до недавнего времени с территории Украины, где должны были появиться базы НАТО. С таким заявлением выступили в Минобороны России.
По данным ведомства, потери русской армии составляют 498 человек. Ещё 1597 получили ранения. С украинской стороны потери составляют 2870 убитыми и около 3700 ранеными, добавили в Минобороны.
Ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют,
- подчеркнули в ведомстве.
Также было отмечено, что информация о якобы "неисчислимых" потерях русской группировки - это целенаправленная дезинформация.

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