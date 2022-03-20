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Русские военные совершили мощный рывок в Донбассе: Крупный нацбатальон почти разгромлен
20 марта 2022, 23:55 • 289 • Политика
Русские военные совершили мощный рывок в Донбассе. Наши подразделения прошли 12 км вглубь позиций врага, объединились с частями ДНР и обступили с трёх направлений поселение Сладкое. Крупный нацбатальон почти разгромлен.
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков доложил, что русские военнослужащие в настоящее время заканчивают нейтрализацию украинской националистической группировки "Донбасс".
За 20 марта наши подразделения прошли 12 км вглубь позиций врага, объединились с частями ДНР и обступили с трёх направлений поселение Сладкое, удерживаемое неонацистами.
Силы освободительных войск ликвидировали порядка 60 радикалов. Противник также понёс значительный урон в технике и оружии: нацбатальон лишился двух танков, трёх БМП, шести миномётов и артиллерийских орудий.
В настоящее время не утихают столкновения в районе поселений Сладкое, Шахтёрское и Новоукраинка. Русские военные и бойцы ДНР противостоят оставшимся членам группировки "Донбасс" и 54-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, пытаясь освободить данные населённые пункты.
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