Русские военные совершили мощный рывок в Донбассе. Наши подразделения прошли 12 км вглубь позиций врага, объединились с частями ДНР и обступили с трёх направлений поселение Сладкое. Крупный нацбатальон почти разгромлен.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков доложил, что русские военнослужащие в настоящее время заканчивают нейтрализацию украинской националистической группировки "Донбасс".

За 20 марта наши подразделения прошли 12 км вглубь позиций врага, объединились с частями ДНР и обступили с трёх направлений поселение Сладкое, удерживаемое неонацистами.

Силы освободительных войск ликвидировали порядка 60 радикалов. Противник также понёс значительный урон в технике и оружии: нацбатальон лишился двух танков, трёх БМП, шести миномётов и артиллерийских орудий.

В настоящее время не утихают столкновения в районе поселений Сладкое, Шахтёрское и Новоукраинка. Русские военные и бойцы ДНР противостоят оставшимся членам группировки "Донбасс" и 54-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, пытаясь освободить данные населённые пункты.