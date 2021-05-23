Русские военные "захватили" Сенат США без единого выстрела

Русские военные "захватили" Сенат США. Не прозвучало ни единого выстрела, достаточно было всего одного твита от американского политика.

Сенатор Тед Круз на своей странице в Twitter разместил ролик, в первой части которого показаны русские военные: сильные, подготовленные, смелые. Мускулистые парни отжимаются и прыгают с парашютом. Вторая часть демонстрирует мультфильм о хрупкой американской девушке, воспитанной двумя матерями и дослужившейся до капрала в армии США.

Из-за твита вспыхнул скандал. На Круза обрушили гнев ветераны американской армии, а затем и коллеги. Подполковник армии США Александр Виндман отметил, что сам сенатор никогда не служил, а потому ему лучше вообще не затрагивать военные темы.

Сенатор от штата Иллинойс, участник войны в Ираке Тэмми Дакворт посоветовала коллеге не утверждать, что русские солдаты лучше, чем американские. Ведь именно бойцы армии США не так давно защищали Теда Круза во время восстания. Под "восстанием" имелся в виду штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа в январе 2021 года.

Ветеран армии США Шарлотта Клаймер заявила, что ничего иного от Теда Круза и не ждала. Политик неоднократно проявлял свою трусость, пишет The Independent.

Оскандалившийся сенатор попытался оправдаться. Он объяснил, что никогда не сомневался в силе американских солдат и что это другие политики и журналисты пытаются выставить их слабаками. Своим твитом он просто хотел привлечь внимание к новым рекламным видеороликам армии Соединённых Штатов, которые, по его мнению, ужасны.