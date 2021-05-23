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Русские военные "захватили" Сенат США без единого выстрела
23 мая 2021, 22:15 • 82 • Политика
Русские военные "захватили" Сенат США. Не прозвучало ни единого выстрела, достаточно было всего одного твита от американского политика.
Сенатор Тед Круз на своей странице в Twitter разместил ролик, в первой части которого показаны русские военные: сильные, подготовленные, смелые. Мускулистые парни отжимаются и прыгают с парашютом. Вторая часть демонстрирует мультфильм о хрупкой американской девушке, воспитанной двумя матерями и дослужившейся до капрала в армии США.
Из-за твита вспыхнул скандал. На Круза обрушили гнев ветераны американской армии, а затем и коллеги. Подполковник армии США Александр Виндман отметил, что сам сенатор никогда не служил, а потому ему лучше вообще не затрагивать военные темы.
Сенатор от штата Иллинойс, участник войны в Ираке Тэмми Дакворт посоветовала коллеге не утверждать, что русские солдаты лучше, чем американские. Ведь именно бойцы армии США не так давно защищали Теда Круза во время восстания. Под "восстанием" имелся в виду штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа в январе 2021 года.
Ветеран армии США Шарлотта Клаймер заявила, что ничего иного от Теда Круза и не ждала. Политик неоднократно проявлял свою трусость, пишет The Independent.
Оскандалившийся сенатор попытался оправдаться. Он объяснил, что никогда не сомневался в силе американских солдат и что это другие политики и журналисты пытаются выставить их слабаками. Своим твитом он просто хотел привлечь внимание к новым рекламным видеороликам армии Соединённых Штатов, которые, по его мнению, ужасны.
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