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Русские военные корабли одним запросом поставили в тупик Минобороны Испании

20 августа 2021, 09:25  •  90 • Политика
Испанские газеты сообщили о том, что местный МИД отказал двум русским военным кораблям в стоянке в порту Сеута. Причиной послужил отказ России раскрывать секретный маршрут большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и буксира "Алтай". Известно, что запрос изначально шёл через Минобороны Испании, однако в военном ведомстве зашли в тупик, перебросив проблему на дипломатов.
Любопытный факт, но запрос на дозаправку двух русских военных кораблей с заходом в испанский порт Сеута вызвал в Минобороны Испании внезапный ступор. Да такой, что запрос, который шёл по линии Министерства обороны страны, в итоге перебросили в МИД Испании. В военном ведомстве самостоятельно принять решение о русских кораблях не смогли.
По информации El Pais и El Confidencial речь шла о разрешении на заход в порт большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и буксира "Алтай" с 350 членами экипажа.
Испанские дипломаты же, прежде чем принять окончательное решение, попытались было узнать у России дальнейший маршрут этих двух кораблей. На что получили ответ, что это - секретная информация и разглашению, соответственно, не подлежит.
Это перевесило чашу весов, и военным кораблям заходить в испанский порт запретили.
Однако СМИ называют и ещё одну причину для запрета. По версии испанских журналистов, он мог быть связан с предстоящим в следующем году саммитом глав государств и правительств НАТО, который собирался принять Мадрид. И "добро" на повторную остановку русских военных кораблей в Сеуте, мол, может расстроить НАТО.

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