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Русские военные дали националистам последний шанс. В Мариуполе применили сирийский опыт

19 марта 2022, 00:05  •  371 • Политика
Русские военные дали украинским националистам последний шанс выйти из боя невредимыми. Они гарантировали безопасность тем, кто добровольно сложит оружие. Армия России применила в Мариуполе опыт, полученный во время антитеррористической операции в Сирии.
Русские войска готовы гарантировать безопасность украинским националистам, засевшим в Мариуполе, если они добровольно сложат оружие. Об этом в пятницу сообщило Министерство обороны России.
Примечательно, что именно так поступали русские и сирийские военные во время антитеррористической операции в САР. Таким образом они без лишней крови освобождали целые населённые пункты.
В военном ведомстве отметили, что в настоящий момент националисты ведут переговоры с Киевом по разблокированию Мариуполя. Формирования ультраправых радикалов уже понимают, что не способны оказывать вооружённое сопротивление, будучи загнанными в угол. Россия же готова открыть гумкоридор для бандитов, чтобы спасти город.
Ранее сообщалось, что часть националистов держит оборону на заводе "Азовсталь", который стал последним оплотом националистов. Часть пытается покинуть город, прикинувшись беженцами.

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