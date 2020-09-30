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Русские вновь показали кузькину мать американцам в Сирии

30 сентября 2020, 18:05  •  49 • В мире
Российские военные вновь показали кузькину мать американцам, сумев прорваться к сирийскому городу Дерик. Эта территория долгое время находилась под контролем американских сил, но сейчас там развёрнут российский блокпост, укреплённый бронетехникой.
Российские военные прорвались к сирийскому городу Дерик, ранее находившемуся под контролем американских сил. По информации СМИ, военные основательно закрепились на территории, развернув блокпост и тем самым лишив американцев надежд на возвращение.
Стратегическое местоположение удачно, отмечают журналисты: американским военным будет очень сложно заходить в эти области страны с стороны Ирака.
Кроме того, русским удастся блокировать перемещение контрабандистов, которые доставляют нефть из САР в Турцию.
Как отмечает портал "Авиа.про", официальных подтверждений прорыва нет, но фото с места событий подтверждают информацию источников.
Напомним, что в августе между российскими и американскими бойцами произошла стычка, где наши показали иностранцам кузькину мать.
Несмотря на то, что столкновение произошло после того, как американские военные попытались заблокировать российскую машину, в Пентагоне по обычаю заявили о "провокационных" и "агрессивных" действиях русских.

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