Русские вновь показали кузькину мать американцам в Сирии

Российские военные прорвались к сирийскому городу Дерик, ранее находившемуся под контролем американских сил. По информации СМИ, военные основательно закрепились на территории, развернув блокпост и тем самым лишив американцев надежд на возвращение.

Стратегическое местоположение удачно, отмечают журналисты: американским военным будет очень сложно заходить в эти области страны с стороны Ирака.

Кроме того, русским удастся блокировать перемещение контрабандистов, которые доставляют нефть из САР в Турцию.

Как отмечает портал "Авиа.про", официальных подтверждений прорыва нет, но фото с места событий подтверждают информацию источников.

Напомним, что в августе между российскими и американскими бойцами произошла стычка, где наши показали иностранцам кузькину мать.

Несмотря на то, что столкновение произошло после того, как американские военные попытались заблокировать российскую машину, в Пентагоне по обычаю заявили о "провокационных" и "агрессивных" действиях русских.