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Русские вежливы и корректны: американец сделал прогноз по спецоперации на Украине

05 марта 2022, 09:50  •  279 • Политика
Американский эксперт обратил внимание на корректность и вежливость русских. Основываясь на этом, он сделал прогноз о завершении сроков спецоперации на Украине.
Русские ведут себя очень корректно во время спецоперации - не зря нас называют вежливыми людьми. Эксперт из США в эфире американского телевидения отметил аккуратность русских. По его мнению, спецоперация продлится ещё десять дней. Также он назвал президента Украины Владимира Зеленского марионеткой Запада.
Автор блога zergulio Сергей Колясников обратил внимание на выступление американца, сделав акцент именно на сроках операции. Он дополнил своё сообщение новостью о том, что временные ограничения, связанные с вылетами и полётами самолётов на юге России, продлены до 14 марта.
Какое интересное совпадение по датам и срокам,
- написал Колясников.
Ранее эксперт Евгений Сатановский назвал Владимира Зеленского удивительной фигурой. По его мнению, Зеленский, как артист, продолжает играть. На этот раз его роль - героический президент, которого любит и народ, и страны Запада.

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