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Русские веками хозяйничают, и тут мы: Финт ВВС США над Чёрным морем не поняли даже американцы
31 августа 2020, 20:20 • 32 • Политика
ВВС США сочли опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Чёрным морем. "Мы летаем там, где русские хозяйничают веками. Я не большой фанат русских, но это мы у них на пороге, а не наоборот", - пишут американские читатели FOX News.
Командование ВВС США в Европе и Африке назвало действия российских пилотов истребителей Су-27, перехвативших американский стратегический бомбардировщик B-52H над Чёрным морем, "небезопасными и непрофессиональными", а также "несовместимыми с международными правилами", сообщает FOX News. Новость собрала более 4500 комментариев американских читателей.
Напомним, что речь идёт о видео, опубликованном Министерством обороны России. На нём видно, как пилоты истребителей России гонят прочь огромный американский бомбардировщик, подлетая к нему на очень близкое расстояние.
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