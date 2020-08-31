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Русские веками хозяйничают, и тут мы: Финт ВВС США над Чёрным морем не поняли даже американцы

31 августа 2020, 20:20  •  32 • Политика
ВВС США сочли опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Чёрным морем. "Мы летаем там, где русские хозяйничают веками. Я не большой фанат русских, но это мы у них на пороге, а не наоборот", - пишут американские читатели FOX News.
Командование ВВС США в Европе и Африке назвало действия российских пилотов истребителей Су-27, перехвативших американский стратегический бомбардировщик B-52H над Чёрным морем, "небезопасными и непрофессиональными", а также "несовместимыми с международными правилами", сообщает FOX News. Новость собрала более 4500 комментариев американских читателей.
"Ой, будто мы сами так не делаем. Ладно вам. Давайте просто полюбуемся отличной техникой", - отмечает MTVigilante.
"Не больше одной войны за раз". Мы летаем там, где русские хозяйничают веками. Я не большой фанат русских, но это мы у них на пороге, а не наоборот. Пора дать русскому медведю спуска и заняться Китаем и внутренним врагом - демократами. Вот где настоящий враг американского народа", - пишет Whteshark55.
"Да России как стране всего четверть века. Мы находимся в Европе вчетверо дольше, чем существует путинское государство. Одно то, что у них советское оружие, ещё не делает их старожилами", - спорит с ним EverettRobinson.
"Сколько денег тратим на оборону, а с самолётами справиться не можем", - негодует Rt66traveler.
"Здесь собралось полно неоконов (новых консерваторов), которым не терпится начать Большую заварушку. Не очень-то мудро. Призрак Джона Маккейна вами гордится!" - язвительно отмечает ChrisFord1.
"Тут многие прямо мечтают о войне с Россией. Может, мы и победим, но понесём большие потери. Как военные, так и гражданские. Это вам не Вторая мировая, где все бои идут на другом континенте. Американские города будут разрушены, а миллионы погибнут", - указывает RobbieJ.
Напомним, что речь идёт о видео, опубликованном Министерством обороны России. На нём видно, как пилоты истребителей России гонят прочь огромный американский бомбардировщик, подлетая к нему на очень близкое расстояние.

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