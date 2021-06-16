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Русские в Женеве: Мария Захарова показала закулисье встречи Путина и Байдена
16 июня 2021, 14:40 • 131 • Политика
Официальный представитель МИД Мария Захарова показала в телеграме, что происходит сейчас на вилле Ле Гранж в Женеве.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выложила в своем телеграм-канале несколько кадров с подготовительной части саммита. В частномти как к вилле Ле Гранж подъезжает глава МИД Сергей Лавров и как делегация подъезжает к месту переговоров.
16 июня пройдет встреча лидеров России и США в столице Швейцарии, Женеве, в вилле Ла Гранж. Переговоры будут продолжаться в течение 4-5 часов.
Среди них глава МИД Сергей Лавров, посол России в США Анатолий Антонов, глава Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, замглавы администрации президента Дмитрий Козак, который занимается в Кремле вопросами, связанными с Украиной, и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
Напоним, что канал Царьград ведет собственную трансляцию события.
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