Русские в заложниках, или Почему коронавирус превращается в угрозу нового уровня

Число заразившихся коронавирусом на лайнере, вставшем около Японии, выросло до 130 человек. На борту Diamond Princess есть и русские туристы. В консульстве ранее заявляли, что о случаях заражения среди граждан России информации нет. В то же время ясно, что заболевание распространяется. Если раньше вирус был диагностирован лишь у одного туриста, то теперь речь идёт о десятках, которые, вероятно, контактировали с первым.

Круизный лайнер Diamond Princess был поставлен на карантин после того, как в начале февраля у сошедшего с судна 80-летнего пассажира обнаружили коронавирус. После первых тестов на лайнере заболевание диагностировали у десяти человек. На борту 3700 человек, и все они в зоне риска.

Добавим, предполагается, что 19 февраля с корабля отпустят тех, что выдержит тест на коронавирус - эксперсс-диагностику проведут всем специалистам. Оставшиеся в группе риска - с признаками заболевания - будут под наблюдением.

Фейки - ещё одна угроза

В Москве пассажир метро решил пошутить и сымитировал приступ, якобы вызванный опасной вирусной инфекцией, сообщила 10 февраля представитель МВД РФ Ирина Волк. Инцидент произошёл в поезде, следовавшем от станции " Полежаевская " до "Улицы 1905 года".

На фоне бушующ ей в Китае и распространяющейся по всему миру эпидемии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, юмор никто не оценил. Пассажиров "юморист" довёл до паники. При этом соучастники розыгрыша снимали происходящее на видео и кричали, что их друг заражён опасным вирусом.

В итоге полиция возбудила уголовное дело по статье “ Хилиганство ”, один из “юмористов” задержан, остальные в розыске.

Не менее неприятные случаи вброса фейков наблюдаются в соцсетях. В деталях мы писали о примерах чуть раньше.

Чаще всего фейки касались эвакуации граждан России из Китая. Например, Nasha Canada пишет:

"Япония и Россия послали самолёты, чтобы эвакуировать своих граждан из Китая. Угадайте, какая из этих стран выиграла мировую войну, а какая проиграла?"

К посту прикрепили две фотографии - об эвакуации из Китая русских и японцев. Как известно, русских, а вместе с ними и жителей других стран, если им нужна помощь, эвакуируют бортами ВКС РФ. А вот сравнивали эту эвакуацию с поездкой некой японки на поезде, очень уж смахивающем на "Сапсан" или "Ласточку".

Забавно, что в версии на страницах сообщества в Facebook уже совсем другая история: военный транспортник противопоставляют фотографии азиатов в салоне самолёта. Однако идентифицировать фотографию всё равно не получится. Разве что маски на лицах людей подтверждают, что речь идёт об эвакуации. Как бы то ни было, сообщество в Facebook работает, а вот с Twitter - проблемы, страницу заблокировали.

Ещё один тип фейка: "Русских из Уханя эвакуируют, как скот". Фотографии красочные, но... не имеющие отношения к действительности. Оказывается, вместо фото эвакуации российских граждан из Китая опубликовали снимки вывоза американцев из Пуэрто-Рико.

ВОЗ расширила "зону бедствия" коронавируса

На сегодняшний день уже зафиксированы случаи передачи коронавируса людьми, которые не были в Китае. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, такие факты не позволяют исключить возможности широкого распространения коронавируса за пределами Китая.

"Короче говоря, мы, возможно, видим только верхушку айсберга", - написал он в Twitter.

Гебреисус добавил, что на сегодняшний день коронавирус за пределами Китая распространяется не так активно, однако ситуация может кардинально измениться. Он призвал все страны мира воспользоваться этим моментом и подготовиться к возможному проникновению инфекции.

Отметим, в России предпринимают свои меры по защите от коронавируса. И на сегодня у нас зафиксировано лишь два случая заболевания - оба завезённые.

Только цифры

К этому часу коронавирус диагностирован у 40 тысяч 625 человек. Умерло 910 человек. В то же время вылечились 3 тысячи 281 человек.

В группе риска - возможно, больны - 23 тысячи 589 человек.

В России число заболевших не менялось с момента обнаружения первых больных.