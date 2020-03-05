Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прибалт не нужен: Россия закрыла торгпредства у незалежников (Руслан Осташко)
"Ноги моей здесь не будет": Панин заявил, что Россия обречена
История о голландском десанте на Донбасс подогрела интерес к суду по делу MH17
«Нет ни у кого в мире»: как новейшая радиолокационная станция усилит возможности...
Главная / Политика

Русские в Сирии накануне встречи Путина и Эрдогана: "Собираемся болеть за политическую сборную России"

05 марта 2020, 15:35  •  69 • Политика
Через пару часов состоится встреча Путина и Эрдогана, где будет обсуждаться обострение ситуации в Идлибе. Накануне встречи русские военкоры в Сирии публикуют фото с триколором и говорят: "Собираемся болеть за политическую сборную России в Серакибе".
По словам журналиста кремлёвского пула Дмитрия Смирнова, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже вылетел в Москву, где и состоится сегодня встреча с президентом России Владимиром Путиным. До встречи мы наблюдали целую серию попыток боевиков взять новые территории в Идлибе вместе с турецкими инструкторами. Более того, случилась даже попытка применения химического оружия. Правда, боевики отравили сами себя.
Между тем, русские военные корреспонденты продолжают свою работу в Сирии. Так, Олег Блохин говорит, что на данный момент зона безопасности вокруг Серакиба расширяется.
"После того как садыкам удастся вернуть все ранее потерянные пункты вплоть до Нираба, мы сгоняем в долину Аль Габ и в Горную Латакию", - обещает Блохин.
Кроме того, Блохин показал момент установки российского флага над трассой М5 в Серакибе. Это означает, что туда прибыла военная полиция России и зона больше не является точкой контроля боевиков.
А военкор Евгений Поддубный в своём телеграм-канале пишет в преддверии встречи:
"Мы собираемся болеть за политическую сборную России в Серакибе. А вы какой паб предпочитаете?" - вопрос он иллюстрирует фото с ещё одним своим коллегой.
Фото: t.me/epoddubny.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
05 марта 2020, 02:35
"Идлиб - передовой плацдарм": Асад назвал следующую цель армии Сирии
05 марта 2020, 09:35
"Ноги моей здесь не будет": Панин заявил, что Россия обречена
05 марта 2020, 13:35
"Украина и США окончательно похоронят "Северный поток - 2": Гидность Киева вскрыли простым вопросом
05 марта 2020, 11:35
Таран - бревно: Украинского министра обороны высмеяли в день назначения
05 марта 2020, 00:35
"В полной мере выбить деньги с Египта": Авиаэксперт Антипов дал совет по ситуации с крушением А321 над Синаем
05 марта 2020, 09:35
В России появился "русский Трамп". Политологи делают прогнозы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 марта 2020, 15:35
Военкор Поддубный назвал "самое важное сообщение последних суток". Турции пора бояться?
29 февраля 2020, 02:39
Турция погибнет, а Россия наберётся сил: Греческие старцы предсказали мировую войну
28 февраля 2020, 13:39
Зверство с эвакуацией станет "цветочками": Кровавая бойня развернётся по всей Украине - эксперт
28 февраля 2020, 03:54
Даже без мата: Сатановский литературно ответил главе Госдепа США на призыв "прекратить оккупацию" Крыма
04 марта 2020, 09:35
"300 спартанцев". По Эрдогану ударила Греция
04 марта 2020, 09:35
"Путин переиграл Эрдогана и будет смеяться последним": Норвежские СМИ о ситуации в Идлибе
29 февраля 2020, 18:54
России посадить боевые самолёты. Немедленно: "Битва" за Идлиб развернулась в Совбезе ООН
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.