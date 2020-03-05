Русские в Сирии накануне встречи Путина и Эрдогана: "Собираемся болеть за политическую сборную России"

По словам журналиста кремлёвского пула Дмитрия Смирнова, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже вылетел в Москву, где и состоится сегодня встреча с президентом России Владимиром Путиным. До встречи мы наблюдали целую серию попыток боевиков взять новые территории в Идлибе вместе с турецкими инструкторами. Более того, случилась даже попытка применения химического оружия. Правда, боевики отравили сами себя.

Между тем, русские военные корреспонденты продолжают свою работу в Сирии. Так, Олег Блохин говорит, что на данный момент зона безопасности вокруг Серакиба расширяется.

"После того как садыкам удастся вернуть все ранее потерянные пункты вплоть до Нираба, мы сгоняем в долину Аль Габ и в Горную Латакию", - обещает Блохин.

Кроме того, Блохин показал момент установки российского флага над трассой М5 в Серакибе. Это означает, что туда прибыла военная полиция России и зона больше не является точкой контроля боевиков.

А военкор Евгений Поддубный в своём телеграм-канале пишет в преддверии встречи:

"Мы собираемся болеть за политическую сборную России в Серакибе. А вы какой паб предпочитаете?" - вопрос он иллюстрирует фото с ещё одним своим коллегой.