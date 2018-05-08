Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин поставил перед будущим правительством цели на ближайшие шесть лет
Сергей Степашин: Об отставниках говорить не буду. А все новые назначения в кабми...
Политолог Сергей Марков: В рядах министров перемен будет больше, чем среди вице-...
Опрос: более 60% жителей Украины назвали военные действия в Донбассе главной про...
Главная / Аналитика

Русские в Персии: от братьев Поляковых до вождя народов

08 мая 2018, 08:24  •  53 • Аналитика


История знает совсем немного примеров, когда англичан удавалось заставить потесниться. В Иране это удалось русским, причём удалось не раз.


Карта раздела Персии по англо-русскому соглашению 1907 года


Персия, армянское и курдское нагорья, Месопотамия и Междуречье – для Британии долгое время эти земли были почти вотчиной, как Египет или Индия. Царская Россия только после того, как прочно обосновалась на Кавказе, попробовала конкурировать с англичанами на западном и южном берегах Каспия и в Персии. Русские купцы буквально навязывали персам свои дешёвые концессии, а чуть позже не без успеха пытались втянуть южного соседа в дело добычи бакинской нефти.


Зато десятилетия спустя уже сталинская Россия смогла обосноваться в Иране, хотя, возможно, только благодаря тому, что у англичан в годы Второй мировой войны были попросту связаны руки. Для того, чтобы поддержать союзника по антигерманской коалиции, обеспечив южный маршрут поставок по ленд-лизу, Черчилль пошёл даже на совместную с Советами оккупацию Ирана.

За Каспием для нас земля есть

Бурно росшая российская экономика в конце XIX века агрессивно осваивала рынки сбыта, прежде всего там, где чувствовала меньше конкуренции. А интерес к Ирану в этом отношении подкрепляли ещё и геополитические амбиции царской власти. К тому же Персия вполне могла стать и плацдармом для удара по России, причём вовсе не от англичан, а от турок, жаждавших реванша за 1878 год.

В секретной записке царю "О наших задачах в Персии" от 1897 г. генерал Куропаткин писал: "Мы неизбежно обязаны помнить, что если Персия ныне не имеет для нас важное политическое и экономическое значение, то для детей и внуков наших таковое значение возрастет в огромной степени. Ныне мы культурно всё ещё недостаточно сильны, чтобы даже с могущественной поддержкой правительства вполне справиться с рынками Азербайджана, Тегерана и даже Хорасана".

Концессии с опорой на банки и крупных промышленников стали новым инструментом реализации имперских аппетитов. И хотя возможности проникнуть в Персию экономически и финансово были весьма ограничены, российскому капиталу был фактически дан карт-бланш на использование английского опыта закрепления за собой возможно большего числа концессий на строительство дорог, прокладку телеграфных линий, разработку месторождений.

Телеграфные сети Ирана англичане, точнее, Индо-Европейская компания, используя подкуп и политическое давление, почти монополизировали, оставив за собой пять из девяти телеграфных линий страны. Причём одну из них — с подключением к стратегическому подводному кабелю Джаск — Маскат — Карачи. Линия Лондон — Калькутта вообще проходила "естественным" путём… через Тегеран и Исфахан.

Русская газета "Новое время" писала: "Телеграф в первую очередь обеспечивал связь Англии с Индией, а нужды Ирана зачастую совершенно не принимались во внимание". Контроль над двумя линиями телеграфа сохранило за собой правительство Ирана, и только две не самые важные линии смогли отстроить и получить в управление русские.

Локальные успехи были и в других отраслях, к примеру, российский предприниматель Степан Лианозов, брат основателя известной династии предпринимателей Георгия, сумел обосноваться в Персии подальше от англичан. Его современный рыбопромышленный комплекс на южном берегу Каспия, тоже работал на основе простенького концессионного договора, и не только приносил миллионные прибыли, но и обеспечивал работой более четырёх тысяч местных жителей.

Практически не испытывали британского давления и иранские предприятия братьев Якова, Самуила и Лазаря Поляковых – банк, страховое общество и Товарищество промышленности и торговли. Поляковы в полной мере пользовались преимуществами концессии в Персии, заработав там несколько десятков миллионов рублей. Среди прочего они сами кредитовали и организовывали займы для правительства шаха. Однако, в отличие от России, Поляковы не ввязывались в действительно масштабные предприятия в Персии, предпочитая диверсификацию, то есть не класть все яйца в одну корзину.
Ту-160. Стоит ли возобновлять производство? Итоги дискуссии


Но в борьбе за железнодорожные концессии российско-британское противостояние и вовсе обернулось международным скандалом. Ответом России на получение Юлиусом Рейтером в 1873 году беспрецедентной по выгоде условий (вплоть до 20-летнего управления таможнями на трассе) концессии на строительство Трансиранской магистрали от Каспия к берегам Персидского залива, стал личный ультиматум Александра II. Сорвать эту концессию России удалось, но перевес англичан в Персии сохранился вплоть до раздела сфер влияния в стране, чрезвычайно невыгодного России, которой было намного сподручней подмять под себя Персию как нечто единое.




Больше всего сложностей у русских было в нефтяной сфере, где наши соотечественники сами готовы были предлагать концессии богатым иранцам. Бакинская нефть – это тоже во многом плод концессионных соглашений. Первый опыт государственно-частного партнёрства в отрасли был воплощён в жизнь в 1901 году именно в Персии, где открытие нефтяного месторождения вообще фактически привело к созданию компании British Petroleum. Суть концессионного договора сводилась к тому, что принимающее государство передавало концессионеру право пользования недрами на условиях покрытия риска проведения геологоразведочных работ. Но до революции ничего путного на бакинских промыслах так и не сложилось.

Спасибо товарищам Ленину и… Сталину
Штурм ментального «рейхстага» ещё впереди


Впрочем, и после революции – тоже. После принятия известного Декрета о концессиях от 23 ноября 1920 г. большевики начали переговоры с рядом иностранных фирм о предоставлении нефтяных концессий в Грозном и Баку. Ленин предупреждал членов Политбюро о том, что "концессии необходимо изо всех сил постараться дать (т. е. концессионеров найти) в Баку".

2 апреля 1921 г. вождь мирового пролетариата писал: "Было бы очень хорошо 1/4 бакинских нефтяных месторождений, может, даже 2/4, сдать в концессию". Однако крупнейшие нефтяные компании "Standard Oil" и "RoyalDutch/Shell", вдрызг разругавшиеся в борьбе за монополию в красном Баку, в итоге распугали всех остальных, в том числе и иранских предпринимателей, готовых вообще-то на любые условия Советов.

То, о чём только мечтал Александр II, случилось на несколько десятилетий позже — подмять по себя шахский Иран фактически удалось уже Советскому Союзу при Сталине. И сделали это не столько советские солдаты, которые даже на Тегеранской конференции обеспечивали наружную охрану американского президента Рузвельта и британского премьера Черчилля, сколько советские червонцы и советская промышленность. В дни Тегерана-43 только недавно воцарившийся в Иране шах Мохаммед Реза Пехлеви поспешил попросить аудиенции у Черчилля, Рузвельта и Сталина.

Лидеры США и Великобритании, не придав серьёзного значения встречам с молодым шахом, принимали его в своих резиденциях.


Президент США Рузвельт и шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви на картине советского художника А. Герасимова



При этом Черчилль продержал его в приёмной почти час, Рузвельт – двадцать минут. А вождь народов в ответ на просьбу молодого ещё тогда иранского монарха об аудиенции не погнушался сам выступить с ответной просьбой, выразив заодно через секретаря своё признание за объявление шахом войны гитлеровской Германии.

Терпеть нельзя действовать!


Для Востока это было высочайшим символом уважения, Сталин явно навсегда покорил сердце 24-летнего монарха, чему есть масса свидетельств, и смог в не самых продолжительных беседах с шахом оговорить такие благоприятные условия будущих концессий, что их плоды Россия пожинает до сих пор. Советский руководитель проявил себя в Тегеране великолепным мастером истинно восточной дипломатии, а добрые традиции российско-иранского сотрудничества сохранились вплоть до наших дней. Даже атомный проект в Бушере, который стал базовым для небезызвестного всеобъемлющего по атомной программе Ирана, был бы невозможен, если бы в Иране забыли опыт российских и советских концессий.

Соглашение, известное как 5+1, а впоследствии, с подключением Германии, как 6+1, продолжает раздражать США не в последнюю очередь потому, что едва ли не ведущая роль в нём отведена именно России. В среде российских атомщиков знают о том, что неуступчивые лидеры Ирана уже не раз в частных беседах выражали готовность передать атомный центр… в концессию России.

Сменивший Сталина на вершине власти Хрущёв с трибуны очередного партийного пленума нахально обозвал шаха Пехлеви "империалистом" и фактически закрыл тему концессий.

Мудрый иранский лидер предпочёл проигнорировать этот выпад незадачливого советского руководителя, речь Хрущёва не стали публиковать в местной прессе, что в то время было вполне эффективной мерой. В итоге до полного разрыва России с Ираном дело, к счастью, не дошло. Судя по всему, отнюдь не случайно спустя годы, пусть и после ряда проблем и серьёзных разногласий, после привлечения германских и французских атомщиков, Иран всё же сделал выбор в пользу Советского Союза как главного партнёра в реализации своей масштабной атомной программы.
Автор: Алексей Подымов

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
53
Источник
Похожие новости
08 мая 2018, 08:24
Казаков на Украине нет!
08 мая 2018, 08:24
Однополое образование, или Учителя-мужчины как вымирающий вид
07 мая 2018, 09:39
Знаковое поражение США и SDF под Эль-Хусейнией: «Трумэн» ждёт команды на ответ, ВКС готовят подкрепление

08 мая 2018, 08:24
Терпеть нельзя действовать!
07 мая 2018, 09:39
«Невоенная война» России и Запада
08 мая 2018, 08:24
Русские в Персии: от братьев Поляковых до вождя народов
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
08 мая 2018, 05:09
Медведев «новый» Премьер-министр. Что дальше? (Романов Роман)
08 мая 2018, 00:09
Сергей Степашин: Об отставниках говорить не буду. А все новые назначения в кабмин - л...
08 мая 2018, 00:09
Денис Мантуров: Президент меня уже наградил за «Кортеж». Сказал: «Спасибо!»
08 мая 2018, 03:09
ЕС рассмотрит новые санкции против России из-за проведения выборов президента в Крыму
08 мая 2018, 01:39
«Мы возродим дивизию»: как изменятся Воздушно-десантные войска России к 2030 году
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
05 мая 2018, 21:39
США отменили беспошлинный ввоз более чем 150 видов товаров с Украины
04 мая 2018, 21:24
Командование США требует передавать «гуманитарку» боевикам, заявил генерал Конашенков
02 мая 2018, 09:24
Новый формат украинского самоуничтожения
01 мая 2018, 08:54
Анна Герман: Вместе с Савченко в тюрьму заключили майдан. А президентом может стать Тимошенко
04 мая 2018, 12:54
Захар Прилепин: «Все наши бойцы заждались наступления»
02 мая 2018, 22:09
«Москва относится спокойно»: зачем военные корабли НАТО вошли в Чёрное море
06 мая 2018, 07:39
Итоги недели. Сажайте картошку, граждане!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.