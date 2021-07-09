Русские в ожидании: Лавров прямо высказался об Афганистане

Глава МИД России Сергей Лавров пояснил отношение страны к событиям в Афганистане.

Глава МИД России Сергей Лавров пояснил, в каком случае будет реакция страны на события в Афганистане.

Дипломат отреагировал на сообщения о том, что участники движения "Талибан"* заняли пограничные посты на границах с Ираном и Таджикистаном.

...пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, чтобы он был начат как можно скорее

- цитирует РИА "Новости" слова министра.

Глава МИД подчеркнул, что Россия обеспокоена вероятным "переливом неприятностей" на территорию союзников из Афганистана. Москва выступает за исполнение договорённостей между США и талибами.

Войска правительства Афганистана отступают под напором талибов на фоне ухода американских военных из страны. Армия США должна покинуть Афганистан до 11 сентября.

Представители "Талибана"* прибыли в Москву на переговоры и встретились со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым. Они обещали не допустить в стране появления исламских террористов.

*Террористическая организация, деятельность которой на территории России запрещена.