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Русские в ожидании: Лавров прямо высказался об Афганистане

09 июля 2021, 15:25  •  128 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров пояснил отношение страны к событиям в Афганистане.
Глава МИД России Сергей Лавров пояснил, в каком случае будет реакция страны на события в Афганистане.
Дипломат отреагировал на сообщения о том, что участники движения "Талибан"* заняли пограничные посты на границах с Ираном и Таджикистаном.
...пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, чтобы он был начат как можно скорее
- цитирует РИА "Новости" слова министра.
Глава МИД подчеркнул, что Россия обеспокоена вероятным "переливом неприятностей" на территорию союзников из Афганистана. Москва выступает за исполнение договорённостей между США и талибами.
Войска правительства Афганистана отступают под напором талибов на фоне ухода американских военных из страны. Армия США должна покинуть Афганистан до 11 сентября.
Представители "Талибана"* прибыли в Москву на переговоры и встретились со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым. Они обещали не допустить в стране появления исламских террористов.
*Террористическая организация, деятельность которой на территории России запрещена.

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