Русские в Нагорном Карабахе: Военные разворачивают лагерь и выставляют посты

Министерство обороны России сообщило, что подразделение нашего миротворческого соединения в Армении совершает марш в Нагорный Карабах. Здесь российские военные, согласно достигнутой ранее договорённости, будут следить за прекращением огня в зоне конфликта.

Накануне министерство отправило в Армению два десятка самолётов с военными и техникой, была проведена разгрузка, после чего сформировали колонны для продолжения пути. До точки в Карабахе предстояло проехать более 250 километров. По прибытии российские миротворцы развернут лагерь, а также выставят наблюдательные посты по всей линии соприкосновения - как в Карабахе, так и вдоль Лачинского коридора.

Напомним, пребывание российских миротворцев в Карабахе - результат подписания соглашения лидерами России, Армении и Азербайджана. Стороны договорились о присутствии российского контингента в Нагорном Карабахе в течение ближайших пяти лет. После соглашение в этой части может быть продлено, если стороны не заявят об обратном.

В деталях о пунктах соглашения "Первый русский" рассказывал ранее.