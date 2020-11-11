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Русские в Нагорном Карабахе: Военные разворачивают лагерь и выставляют посты

11 ноября 2020, 13:10  •  180 • Политика
Российские миротворцы направились из Армении в Карабах. В ближайшие часы решатся задачи по организации лагеря на месте, а также выставлению постов для контроля линии соприкосновения.
Министерство обороны России сообщило, что подразделение нашего миротворческого соединения в Армении совершает марш в Нагорный Карабах. Здесь российские военные, согласно достигнутой ранее договорённости, будут следить за прекращением огня в зоне конфликта.
Накануне министерство отправило в Армению два десятка самолётов с военными и техникой, была проведена разгрузка, после чего сформировали колонны для продолжения пути. До точки в Карабахе предстояло проехать более 250 километров. По прибытии российские миротворцы развернут лагерь, а также выставят наблюдательные посты по всей линии соприкосновения - как в Карабахе, так и вдоль Лачинского коридора.
Напомним, пребывание российских миротворцев в Карабахе - результат подписания соглашения лидерами России, Армении и Азербайджана. Стороны договорились о присутствии российского контингента в Нагорном Карабахе в течение ближайших пяти лет. После соглашение в этой части может быть продлено, если стороны не заявят об обратном.
В деталях о пунктах соглашения "Первый русский" рассказывал ранее.

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