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Русские в Лаосе – эхо старой войны и безопасность сегодня

18 декабря 2019, 05:24  •  88 • Война
Вьентьян разделяет взгляды Москвы на формирование справедливого многополярного мироустройства
В Лаосе на полигоне Бан Пэн состоялись первые российско-лаосские военные учения «Ларос–2019» с участием более пятисот военнослужащих обеих стран.
Скупые отчёты военных пресс-служб сообщают: «Российский контингент составлял танковое подразделение мотострелкового соединения Восточного военного округа, медицинское отделение и взвод обеспечения. Цель учений состояла в отработке тактики совместных действий в джунглях по обнаружению и уничтожению условных бандгрупп и лагерей террористов».
Лаосская Народно-Демократическая Республика – отрезанное от моря социалистическое государство в Индокитае, зажатое между Вьетнамом, Таиландом, Камбоджей, Китаем и Мьянмой. В последнее время Вашингтон стремится установить контроль над Индокитайским полуостровом, чтобы запереть Китай внутри евразийского материка, ограничить его доступ в Индийский океан и через Южно-Китайское море к Тихому океану. Stratfor называет Лаос «сухопутным перекрёстком Юго-Восточной Азии». Во избежание зависимости от более мощных соседей Лаосу приходится лавировать, полагаясь на дружбу иностранных держав. США предлагают для дружбы себя. Сближение с Вьентьяном позволит американцам получить опосредованный доступ к границе с Южным Китаем, а также оттеснить Китай от Камбоджи, с которой Пекин активно развивает военное и экономическое сотрудничество.
В 2018 году Лаос и Камбоджа заключили соглашение о военном сотрудничестве и взаимном обеспечении региональной безопасности. Эти две страны клином отделяют Вьетнам с его настороженным отношением к Китаю от проамериканского Таиланда с его проамериканским режимом.
Военные учения «Ларос–2019»
Из пяти государств Индокитайского полуострова больше всего к сотрудничеству с оппонентами США (Китаем, Россией, Северной Кореей) открыты именно Лаос и Камбоджа. К тому же уже десять лет между Лаосом и Китаем действует соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. А без Лаоса и Камбоджи создаваемое Вашингтоном в регионе антикитайское пространство остаётся разорванным.
О растущих масштабах российско-лаосских отношений говорит динамика встреч на высшем уровне. Три года назад прошли переговоры президента Владимира Путина, а два года назад – премьера Дмитрия Медведева и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с лаосским премьером Тхонглуном Сисулитом. В апреле 2019 года в Лаосе побывал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, обсудивший проблемы борьбы с международным терроризмом, незаконный оборот наркотиков, обеспечение информационного суверенитета и противодействие «цветным революциям». А в 2018 году в Лаосе побывал с официальным визитом Сергей Шойгу, во Вьентьяне открылось представительство Министерства обороны РФ.
Россия оказывает Лаосу консультационную помощь в реформировании лаосской армии, экспертно-техническое содействие в ремонте вертолётной техники, поставляет учебно-боевые самолёты Як-130, модернизированные танки Т-72 и БРДМ-2М, военные мотоциклы «Урал», противоминную технику. В Лаосе отработал отряд Международного противоминного центра ВС РФ, помогая уничтожать неразорвавшиеся американские бомбы времён войны 1960-1970-х гг. От услуг Вашингтона в разминировании Вьентьян отказался.
Следы вьетнамской войны Америки в Лаосе. Фото hellishamerica.ru
Вьентьян разделяет взгляды Москвы на формирование справедливого многополярного мироустройства. У России и Лаоса нет спорных вопросов. Если в 2014 году товарооборот между двумя странами составлял всего $39,2 млн., то через четыре года он вырос в четыре с лишним раза, превысив $160 миллионов. В торговые отношения с Лаосом вовлечены 19 регионов Российской Федерации; обсуждается участие российских специалистов в добыче полезных ископаемых, строительстве ГЭС «Се Конг - 5» (оценивается в $800 млн.), продолжаются поставки российской гражданской авиационной и строительной техники.
Российско-лаосские связи развиваются с 1960-х годов, когда при посредничестве СССР в Индокитае был прекращён конфликт с Францией. После спада начала 1990-х годов наметилась активизация российско-лаосских взаимоотношений. В начале нового тысячелетия Россию с официальным визитом посетил премьер-министр ЛНДР, с тех пор связи между двумя странами укреплялись.
Лаосу нужна Россия, а России – Лаос. В мире не так много центров силы, и независимость небольшой страны не может быть обеспечена иначе как нахождением в фарватере крупной державы. Лаос развивается с выгодой для себя, и Россия ему в этом помогает. Почему она, а не США? Да потому что лаосцы помнят: ЦРУ когда-то культивировало в их стране наркобизнес, опираясь на горные племена хмонгов, американская авиация устраивала ковровые бомбардировки Лаоса, чтобы перерезать пути поставок из Северного Вьетнама. По разным подсчётам, на землю Лаоса было сброшено американцами около 2 миллионов тонн железа и взрывчатки; это был старый боезапас, около полумиллиона тонн бомб не разорвались. Эхо давнишней войны постоянно даёт о себе знать – от «взрывов прошлого» в Лаосе ежегодно гибнут сотни мирных жителей.
Барак Обама, посещая в пору своего президентства Индокитай, произнёс правильные слова: «Лаос является государством, которое во всей истории наиболее пострадало от бомбардировок в пересчете на одного человека. Деревни и целые долины были стерты с лица земли. Огромное количество гражданского населения погибло». Однако принести извинения народу Лаоса американский президент не посчитал нужным.
СССР, Россию жители Лаоса видят совсем по-другому. Это строящиеся госпитали, это обучение, это помощь в разминировании территории… Всё, вместе взятое, и определяет геополитический выбор «сухопутного перекрёстка Юго-Восточной Азии».
Владислав ГУЛЕВИЧ

Фонд Стратегической Культуры

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