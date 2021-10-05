Русские в космосе. Провал США подтверждён историей

Совершенно уникальный проект реализует Россия на МКС. Русские снова первые в космосе - на орбите начались съёмки фильма. Вместе с космонавтами работают актриса Юлия Пересильд и Клим Шипенко. Впрочем, и без скептиков не обходится, однако история уже подтвердила провал США.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" была запущена с Байконура во вторник, 5 октября в 11:55 мск. Она доставила на МКС первый в мире киноэкипаж. На станции снимут художественный фильм о женщине-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В главной роли актриса Юлия Пересильд, а режиссёром стал Клим Шипенко.

Актриса и режиссёр проведут на орбите 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18". А пока прибывшие на станцию делятся первыми впечатлениями:

Для нас сегодня новым было всё. Каждые десять секунд приносили что-то своё, новое. Мы только встретились со всеми, кто здесь уже живёт, на МКС, давно. Сейчас будем знакомиться. Мне всё ещё кажется, что я сейчас сплю, - рассказала Юлия Пересильд.

Режиссёр Клим Шипенко добавил, что всё происходящее для них было приятным шоком:

Осознавание того, где мы находимся, я думаю, придёт со временем.

Самые напряжённые минуты полёта. Совсем скоро ребята окажутся на орбите. Фото: Roscosmos/Globallookpress

Кстати, в Кремле трогательно отозвались о путешествии наших ребят. Комментируя исторический полёт, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что космическая деятельность главным образом фокусируется вокруг науки, однако подобные полёты также важны. По его словам, в Кремле вместе со всеми гражданами "следят и волнуются также за космонавтов" и желают "успешного продолжения полёта".

Вряд ли Юлия и Клим думают сейчас о том, что они, как и Юрий Гагарин, стали первыми в космосе - по крайней мере, в своём статусе. Скорее оба испытывают эйфорию от удивительного путешествия. А вот британцы, как оказалось, решили лишний раз поддеть своих американских партнёров, рассказывая о русских в космосе...

"Этот нахальный Том Круз..."

Британское издание Daily Mail опубликовало большой материал, посвящённый смелому проекту русских.

Том Круз не станет первой кинозвездой, побывавшей в космосе: русская актриса Юлия Пересильд вылетит на МКС, чтобы снимать сцены на орбите - такое громкое название дали своей статье журналисты.

Читатели также вдоволь поиздевались над провалившимися амбициозными планами Голливуда. "Слава Богу, вы можете представить, как этот нахальный Том Круз рассуждает из космоса, болтает об окружающей среде и саентологии, - пишет один из комментаторов. - Не знаю, кто такая русская актриса, но удачи ей".

Пока британцы издеваются над Томом Крузом, русские готовятся к полёту. Фото: Roscosmos/Globallookpress

Многие отметили внешние данные Юлии Пересильд - британцы называют её красавицей и подчёркивают, что по сравнению с изящными русскими англичанки слишком коренасты.

А кое-кто призвал честно признать превосходство русских: "История повторяется снова. Юрий Гагарин - первый человек в космосе, теперь Юлия Пересильд - первая космическая актриса". В такой ситуации Крузу, считает автор комментария, остаётся только крепко держаться Илона Маска, и тогда, возможно, ему удастся стать первым актёром на Луне.

Другие напоминают, что кроме Гагарина у России было ещё несколько первопроходцев: Валентина Терешкова - первая женщина в космосе, Алексей Леонов, совершивший первый выход в открытый космос, Светлана Савицкая, первая женщина, совершившая выход в открытый космос, и многие другие.

Кстати, "Первый русский" поговорил с коллегами наших новых космических путешественников по артистическому цеху. Комментарии певца Льва Лещенко и актёра Константина Лавроненко ищите в специальном разделе "Первого русского".