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Русские в Канаде, мы - в Прибалтике: Американский морпех сдал план, поделив мир
04 марта 2021, 00:35 • 308 • Политика
Американский морпех сдал план США, поделив мир. По его словам, Штаты сами создают военную напряжённость по всей планете. Он предложил американскому командованию представить себе новый Карибский кризис: "Русские в Канаде, мы - в Прибалтике".
Бывший капитан морской пехоты США, ветеран Ирака Дэн Грейзер раскритиковал действия Пентагона, который разворачивает свои базы по всему миру, в том числе возле российских границ. По словам военного, это неоправданно дорого, это создаёт ненужную угрозу для жизни американских солдат, это настраивает местное население против США и это обостряет и без того высокую напряжённость между Америкой и Россией.
Бывший морпех также заметил, что Вашингтон оправдывает усиление военного присутствия в Восточной Европе необходимостью реагировать на "российскую агрессию", подразумевая Украину и Крым. Но ничего этого, вероятнее всего, не произошло бы, если бы силы НАТО постоянно не подступали к границам РФ, пишут Baltnews.
Ещё один бывший американский военный, Марк Гиллем, отметил, что засилье американских баз нервирует союзников США. Обычные люди начинают воспринимать американцев как захватчиков, а политику США - как военную экспансию.
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