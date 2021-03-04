Русские в Канаде, мы - в Прибалтике: Американский морпех сдал план, поделив мир

Американский морпех сдал план США, поделив мир. По его словам, Штаты сами создают военную напряжённость по всей планете. Он предложил американскому командованию представить себе новый Карибский кризис: "Русские в Канаде, мы - в Прибалтике".

Бывший капитан морской пехоты США, ветеран Ирака Дэн Грейзер раскритиковал действия Пентагона, который разворачивает свои базы по всему миру, в том числе возле российских границ. По словам военного, это неоправданно дорого, это создаёт ненужную угрозу для жизни американских солдат, это настраивает местное население против США и это обостряет и без того высокую напряжённость между Америкой и Россией.

Насколько возмущены будут американцы, если русские откроют свои базы в Канаде? Мы бы просто с ума сошли из-за этого. Но именно это мы и делаем, размещая войска США в странах Балтии, - пояснил Грейзер изданию USA Today.

Бывший морпех также заметил, что Вашингтон оправдывает усиление военного присутствия в Восточной Европе необходимостью реагировать на "российскую агрессию", подразумевая Украину и Крым. Но ничего этого, вероятнее всего, не произошло бы, если бы силы НАТО постоянно не подступали к границам РФ, пишут Baltnews.

Ещё один бывший американский военный, Марк Гиллем, отметил, что засилье американских баз нервирует союзников США. Обычные люди начинают воспринимать американцев как захватчиков, а политику США - как военную экспансию.