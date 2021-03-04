Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Яков Кедми отчитал власти России: "Скажите правду!"
"Украинская нацистка гастролирует в Петербурге": Призывавшая убивать р...
Аваков озвучил "план Б" по Крыму и Донбассу: Гордон ехидно ухмыльнулся
Захватить Крым "буквально завтра": От Украины потребовали немедленных ...
Главная / Политика

Русские в Канаде, мы - в Прибалтике: Американский морпех сдал план, поделив мир

04 марта 2021, 00:35  •  308 • Политика
Американский морпех сдал план США, поделив мир. По его словам, Штаты сами создают военную напряжённость по всей планете. Он предложил американскому командованию представить себе новый Карибский кризис: "Русские в Канаде, мы - в Прибалтике".
Бывший капитан морской пехоты США, ветеран Ирака Дэн Грейзер раскритиковал действия Пентагона, который разворачивает свои базы по всему миру, в том числе возле российских границ. По словам военного, это неоправданно дорого, это создаёт ненужную угрозу для жизни американских солдат, это настраивает местное население против США и это обостряет и без того высокую напряжённость между Америкой и Россией.
Насколько возмущены будут американцы, если русские откроют свои базы в Канаде? Мы бы просто с ума сошли из-за этого. Но именно это мы и делаем, размещая войска США в странах Балтии, - пояснил Грейзер изданию USA Today.
Бывший морпех также заметил, что Вашингтон оправдывает усиление военного присутствия в Восточной Европе необходимостью реагировать на "российскую агрессию", подразумевая Украину и Крым. Но ничего этого, вероятнее всего, не произошло бы, если бы силы НАТО постоянно не подступали к границам РФ, пишут Baltnews.
Ещё один бывший американский военный, Марк Гиллем, отметил, что засилье американских баз нервирует союзников США. Обычные люди начинают воспринимать американцев как захватчиков, а политику США - как военную экспансию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



308
Источник
Похожие новости
04 марта 2021, 00:35
Украина переводит часы "назло России": Политолог предупредил о последствиях
04 марта 2021, 00:35
"Если бы какой-то безумец захотел воплотить...": Новый план Украины провалился на старте
04 марта 2021, 04:15
"Враги и трусы": Болгары высказали мнение о союзниках-освободителях
04 марта 2021, 00:35
США дали России "шанс" избежать новых санкций из-за Навального: Госдеп озвучил условия
04 марта 2021, 00:35
Русские в Канаде, мы - в Прибалтике: Американский морпех сдал план, поделив мир
04 марта 2021, 02:25
Тигран Кеосаян об армянах, не сумевших смести Пашиняна: "Ошарашенная, униженная нация"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 марта 2021, 00:10
После ухода Великобритании члены Евросоюза начинают разбегаться
27 февраля 2021, 20:15
Список из 1387 моделей: Минпромторг обновил перечень облагаемых «налогом на роскошь» автомобилей
28 февраля 2021, 14:50
Стало известно, чем обернётся для Украины закрытие "Северного потока - 2". США крупно подставят Киев
27 февраля 2021, 12:50
В России случилось "зверское убийство": Его увидели в посольстве США
26 февраля 2021, 06:35
США нанесли серию авиаударов по Сирии. Пентагон назвал главный "сигнал операции"
26 февраля 2021, 12:05
"Вылупкы" и "скотынякы" - мимо: Украинские патриоты перешли на крепкий русский мат в прямом эфире
28 февраля 2021, 13:55
Ещё одна страна потребовала санкций против России: "Выпейте успокоительное, братушки"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.