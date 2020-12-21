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Русские в Берлине преподали урок "нахалам" из США: Оправдываться пришлось генералу

21 декабря 2020, 16:35  •  1773 • Политика
Опубликована мало кому известная история 1946 года: в 1946 году, после войны, русские военные в Берлине преподали хороший урок "нахалам" из США. В ответ на арест трёх соотечественников они "потеряли" 16 захваченных американских солдат - оправдываться пришлось самому Люсиусу Клею.
Ряд недавних инцидентов с захватом российских граждан, расстрелом самолётов и тому подобных вызывают в обществе недоумение - удивляет, что со стороны России не следует практически никакой реакции. А ведь когда-то каждая попытка унизить или наказать нашу страну дорого обходилась "союзникам".
Например, в 1946 году трёх советских военнослужащих в Берлине хитростью заманили в зону ответственности США, в город Потсдам, после чего арестовали и увезли в неизвестном направлении. Когда об инциденте узнал генерал Пименов, он немедленно направил запрос американцам с требованием освободить советских граждан.
На это американская сторона нагло ответила, что понятия не имеет, о каких гражданах идёт речь. Наши решили действовать методами противника и тут же нашли повод, чтобы задержать сразу шестерых американских солдат, а после - и ещё десяти.
Разумеется, из ставки США тут же позвонил возмущённый генерал Люсиус Клей - глава американской базы. Он потребовал выпустить своих подчинённых. Но советское военное руководство искренне удивилось, заявив, что никакие американцы ими не задерживались. После чего наши ушли на эффектную паузу и хранили молчание целую неделю.
В результате американцы сами связались с русскими и прислали уведомление о задержании трёх советских военных с предложением о взаимном обмене. Тут же "нашлись" и 16 "потерявшихся" американцев, и обмен был осуществлён.
Сейчас большая часть общества полагает, что такими же жёсткими методами нужно учить тех, кто осмеливается унижать Россию, а не удовлетворяться невнятными извинениями.
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