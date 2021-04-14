Русские уже обвели американские базы "красным кружком": Баранец о союзе Киева и Вашингтона

Стало известно о плане Украины по созданию баз США и НАТО на своей территории. "Те военные базы США и НАТО, которые стоят неподалёку от наших границ, они уже все обведены красным кружком. Мы даже этого не скрываем", - прокомментировал военный обозреватель КП Виктор Баранец.

Украина намерена в ускоренном порядке принять закон, разрешающий размещение военных баз НАТО и США на своей территории, сообщил военный обозреватель Владислав Шурыгин со ссылкой на анонимные источники. Планы Киева прокомментировал для Царьграда военный обозреватель КП, полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец.

Прежде всего он указал, что создание военных баз США и НАТО на территории Украины противоречит Конституции страны. То есть одним законом решить вопрос не выйдет, нужно проводить референдум, как это недавно было сделано в России. С другой стороны, Конституция уже грубо нарушена, так как в Очаково уже американцами строится пункт оперативного управления. Также в планах Украины построить ещё несколько сухопутных и морских баз для НАТО.

Три военных объекта, или три базы, которые без поправок в Конституцию будут считаться антизаконными. Ну, украинцам на это глубоко наплевать,

- отметил Виктор Баранец в интервью Царьграду.

Однако если Украина думает, что, разместив американские военные базы на своей территории, будет страшно нервировать Россию, то она ошибается, подчеркнул военный обозреватель. Потому что то место, где появится американская база, на карте российского Генерального штаба будет обведено красным жирным кружком. Так помечают цели для первого удара.

Те военные базы США и НАТО, которые стоят неподалёку от наших границ, они уже все обведены красным кружком. Мы даже этого не скрываем,

- пояснил Виктор Баранец.

Он напомнил, что у России имеются "Калибры", "Искандеры" и стратегическая авиация. То есть у страны имеется очень большой пасьянс вооружений, который позволит даже не в считаные часы, а в считаные минуты накрыть цели, обведённые красными кружками.